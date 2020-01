Kdo to je? Návrat líbivého stylu má Barceloně přivést zcela neznámý Španěl

PRAHA Nespokojenost fotbalové Barcelony s koučem Ernestem Valverdem vyvrcholila jeho odvoláním. Nahradil ho Quique Setién.

Ještě v pondělí dopoledne kritizovala postoj šéfů Barcelony k trenérovi Ernestu Valverdemu klubová legenda Andrés Iniesta.

Pětatřicetiletému záložníkovi hrajícímu nyní za japonské Kóbe se nelíbilo, že jednají s případnými novými adepty, přestože Valverde je stále ve funkci. Zároveň věřil, že se aktuální nepříjemná situace vhodně vyřeší.



Večer Barcelona opravdu sáhla k razantnímu řešení a Valverdeho propustila. Klub vyslyšel kritiku fanoušků i médií, jimž se příliš nezamlouval Valverdem preferovaný styl.

Ofenzivními hvězdami nabitý tým až příliš svazoval taktickými povinnostmi, hráčům chyběla větší volnost ke kreativním kouzlům, na něž bylo publikum zvyklé.



Strategie navíc nepřinesla ty největší úspěchy. Barcelona pod Valverdem od léta 2017 získala dva ligové tituly a po jednom prvenství v domácím poháru a superpoháru, ve vyřazovací fázi Ligy mistrů však dvakrát po sobě (ve čtvrtfinále a semifinále) ztratila v odvetném utkání tříbrankový náskok a byla vyřazena.

V aktuálním ročníku je Barca v La Lize po 19 kolech první díky lepšímu skóre před Realem Madrid. V Lize mistrů ji čeká osmifinále s Neapolí.

Zároveň však minulý čtvrtek vypadla v semifinále španělského superpoháru po závěrečném obratu s Atlétikem Madrid.

Slibuje ofenzivní přístup

To už se nahlas mluvilo o námluvách s Valverdeho nástupci.

Další barcelonská legenda Xavi, v současnosti kouč katarského Al Sádu, nechtěla měnit působiště během rozehrané sezony a návrat na Camp Nou údajně odmítl také lodivod nizozemské reprezentace Ronald Koeman.

Nového trenéra Barcelona nakonec našla v jednašedesátiletém Quiquem Setiénovi. Enrique Setién Solar je v našich zeměpisných šířkách prakticky neznámý, přitom ve Španělsku jde orespektovanou personu.

Rodák ze Santanderu se nejprve prosazoval v plážovém fotbalu, v němž dokonce reprezentoval, aposléze se z něj stal dlouholetý záložník.

Za klub z rodného města odehrál ve dvou etapách dohromady 328 duelů, v ostatních týmech přidal na dvě stovky dalších avstřelil téměř sto gólů.

V Santanderu, kde si svou popularitou vysloužil přezdívku ElMaestro, posléze začal také trénovat.

V roce 2002 s mužstvem postoupil do nejvyšší soutěže, pak si připsal další angažmá včetně Rovníkové Guiney a před Barcelonou strávil dvě sezony v Betisu Sevilla.

Možná není náhodou, že si Barcelonští vyhlédli právě Setiéna, který jim připravil zatím poslední domácí porážku – 11. listopadu 2018 s Betisem vyhrál divokou přestřelku 4:3.

Dřív se mu to přitom coby kouči nepodařilo ze šesti pokusů ani jednou.

Obdivovatel Johana Cruijffa a Pepa Guardioly svůj trenérský rukopis zakládá na efektivním držení míče, vertikálních přihrávkách a rychlém přesunutí těžiště hry do pokutového území soupeře.

To by mělo Barcelonu vrátit klíbivějšímu stylu, po němž fanoušci volají a měl by více vyhovovat rovněž ofenzivním kouzelníkům.

Však mu také po zmíněném zápasu Betisu na Camp Nou záložník Barcelony Sergio Busquets věnoval dres s nápisem „Quiquemu s láskou a obdivem za jeho pohled na fotbal. Všechno nejlepší.“

Svůj koučink Setién podle vlastních slov zakládá na poznatcích ze šachů, jejichž je vášnivým avelmi dobrým hráčem (jeho ELO je 2055).

„Pomáhají mi v mnoha aspektech. Například si uvědomuji, že když ovládám střed hrací plochy, mám vyšší šanci na výhru. Taky dokážu potlačit své emoce anež se pro něco rozhodnu, situaci ještě jednou zvážím,“ říkal před časem.

To někteří experti považují naopak za slabinu. Při delším promýšlení totiž nedokáže dostatečně reagovat na vzniklé situace, případný špatný vývoj hry a nemá připravený plán B.

Nyní se Setién rozhodl jasně – pro slavnou Barcelonu. „Chci vyhrát vše, co je možné,“ slíbil fandům i hvězdám včele s Lionelem Messim, jehož považuje za nejlepšího fotbalistu světa.