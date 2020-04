Kdy začne fotbalová liga? LFA o tom bude jednat v pondělí: ‚Věříme v co nejbližší termín‘

Praha Ligová fotbalová asociace věří, že uvolnění vládních opatření umožní znovuzahájení první ligy v co nejbližším termínu. Ligový výbor bude o dalším možném vývoji situace jednat na pondělním zasedání. Předseda LFA Dušan Svoboda navrhuje, aby se zápasů bez diváků mohlo na stadionu zúčastnit 130 lidí. Koronavirová pandemie přerušila první a druhou nejvyšší soutěž 12. března.

Ve čtvrtek vláda upravila některá omezení vzhledem k příznivému epidemiologickému vývoji nemoci covid-19 v zemi. Konání sportovních akcí v omezeném počtu osob a bez diváků tak bude možné už od 25. května, zatímco původní plán počítal s termínem 8. června.



„Aktuální vývoj ohledně uvolňování opatření vítáme a věříme, že to umožní znovuzahájení fotbalové ligy v co nejbližším termínu. Další možný vývoj budeme řešit na pondělním zasedání Ligového výboru,“ uvedl předseda LFA Dušan Svoboda v tiskové zprávě.

Šéf asociace, která v Česku řídí první a druhou ligu, navrhuje, aby na stadionu mohlo být přítomno 130 osob včetně zástupců médií. Vláda zatím konkrétní počet neoznámila s vysvětlením, že se o tom ještě bude jednat.

„Je trochu těžké to říci paušálně. K organizačnímu zajištění utkání na stadionu pro 20 tisíc nebo pro sedm tisíc lidí potřebujete trochu jiný počet lidí. Ale když to mám říct generálně, tak nějakých zhruba 130 lidí je spodní hranice, kdy to utkání jste schopni zorganizovat i s tím, že jste schopni zprostředkovat kontakt s médii,“ řekl Svoboda České televizi.

Ještě předtím, než byl před polovinou března vyhlášen nouzový stav a liga byla definitivně přerušena, bylo v plánu, že by na utkáních bez diváků mohlo být na stadionu maximálně 100 lidí.

„Byli jsme schopni zápasy uspořádat i v tomto limitu, ale to bylo opravdu už hodně za hranou, bez přítomnosti médií. Když tam nejsou fanoušci, tak naopak přítomnost médií je důležitá. Takže když se budeme bavit o nějakých 130, 140 lidech, jsme schopni zajistit utkání v nějakém standardu,“ přiblížil Svoboda.

Od tohoto pondělí se profesionální sportovci v Česku včetně fotbalistů vrátili ke společnému tréninku. Zatím se však mohou připravovat jen ve skupinách maximálně po osmi a za dodržování přísných hygienických podmínek. Podle čtvrtečního rozhodnutí vlády by od 11. května měly být možné veškeré venkovní tréninkové aktivity bez přítomnosti veřejnosti, takže by se fotbalisté už měli smět připravovat standardně jako celý tým.

„Uvolňování opatření je pro nás určitě dobrá zpráva. Možná ještě podstatnější zpráva je, že se k datu, které tomu předchází, umožňuje svým způsobem plnohodnotný trénink. Je důležité, než se spustí ostré soutěžní zápasy, aby byl hráčům umožněný plnohodnotný trénink. S těmi souboji, kontaktem. Bez toho se ostré zápasy spustit nedají, riskovali bychom zranění hráčů,“ podotkl Svoboda.

Česká nejvyšší soutěž má za sebou 24 dějství. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavbu, která bude pro většinu klubů pětikolová, a baráž o účast v první lize. Tabulku vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před Plzní.