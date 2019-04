Kdybych dal další gól, nejspíš bychom postoupili, tušil střelec Ševčík. Dvě branky ještě nikdy nedal

LONDÝN/PRAHA Před zápasem jeho jméno v Anglii sotva někomu něco řeklo. Zato po něm? Petr Ševčík, záložník fotbalové Slavie, si proti Chelsea udělal velké jméno. Dvěma góly ve druhém poločase anglického giganta znejistěl a kdyby proměnil ještě třetí šanci, kdo ví?

Slavia třeba mohla myslet i na postup, protože kdyby Ševčík vyrovnal na 4:4, stačil by jí už jen gól. Nakonec její pouť Evropskou ligou skončila po porážce 3:4, ale celý tým udělal v Anglii dojem. A Ševčík obzvlášť.

Nádhera! Krásný gól! A další! Kdo je sakra Ševčík? Kupte ho! ťukali na Twitter fanoušci Chelsea, když blonďatý záložník podruhé úspěšně napřáhl z dálky a zdramatizoval zápas.

„Fakt? To je krásné,“ usmíval se po utkání. „Ale musím říct, že jsem měl štěstí.“

Vážně jen štěstí?

Nechci být frajer a říkat, že to tak trefuju normálně. Štěstí jsem určitě měl v tom, že mi to zrovna takhle sedlo a měl jsem tolik času.

Kromě štěstí jste měl jednou i smůlu: když jste míč špatně trefil ve chvíli, kdy jste mohl vyrovnat na 4:4.

Paradoxně se mi to stalo v situaci, která byla z těch tří nejjednodušší. Udělal jsem chybu, na balon jsem moc dlouho čekal, měl jsem tolik času, až to bylo neuvěřitelné. Mohl jsem s tím dělat víc, míč si zpracovat, zvolil jsem asi špatnou variantu a balon jsem blbě trefil.

Co by se dělo, kdybyste vyrovnal?

Myslím, že bychom tlak vystupňovali natolik, že bychom postoupili. O to víc mě to mrzí. Mrzí mě to, kdybych proměnil, mohlo být všechno jinak.

I tak máte na co vzpomínat. V dospělém fotbale jste nikdy dva góly za zápas nedal, že?

Myslím, že fakt ne. Já jich celkově moc nedal, tak jsem si to asi schoval sem.

Co vám blesklo hlavou, když se před vámi dvakrát otevřel prostor pro střelu?

V prvním poločase jsme měli hodně příležitostí střílet zpoza vápna a nedělali jsme to, tak jsem si řekl: prostě to zkus. V kabině jsme si to připomínali, tak jsem si na to vzpomněl a naštěstí to tam fakt napadalo.

Jak vám po gólech bylo? Ani jste moc neslavil.

Ani nevím. Fakt jsem pořádně nevěděl, jak se radovat, běžel jsem rovnou na půlku. Věděl jsem, že stav není příznivý, chtěli jsme to vystupňovat, druhý poločas jsme celkově hráli fantasticky a Chelsea jsme do ničeho nepustili.

Zato první se nepovedl. Jak jste se z něj o pauze sbírali?

Bylo to těžké. Ale říkali jsem si, že nemáme co ztratit a nechtěli jsme odjíždět s debaklem. Už jsme neměli co ztratit, hráli jsme na sto dvacet procent a ještě to mohlo skončit jinak.

Cítili jste, že se Chelsea bála o výsledek?

Určitě. Viděl jsem to hlavně pak ze střídačky: odkopávali balony, gólman zdržoval, bylo cítit, že se bojí o výsledek. Škoda, že nám to nevyšlo.

Ale vy jste si udělal v Anglii dobré jméno, souhlasíte?

Že jsem dal dva góly, to přece ještě nic neznamená. Takových zápasů by to chtělo víc, rád bych se ve Slavii víc prosadil.