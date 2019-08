Když jsem byl v Opavě, těšil jsem se na utkání v Ostravě, teď je to naopak, říká ostravský Smola

OSTRAVA Svými góly útočník Tomáš Smola pomohl Slezskému FC Opava k postupu do nejvyšší soutěže i k záchraně v minulé sezoně. Po třech letech odešel do Baníku Ostrava. V pátek se postaví proti Opavě. Atmosféru derby oceňuje. „Když jsem byl v Opavě, těšil jsem se na utkání v Ostravě, teď je to naopak,“ řekl.

Je připravený, že si od příznivců Opavy bude muset leccos vyslechnout. „Hlavu si z toho nedělám. Nějak to nevnímám. Spíše mě to dokáže vyhecovat. Beru to tak, jak to je. Jsou to věci, které neovlivníte, takže je to vlastně úplně jedno.“

Nemanja Kuzmanovič už souboj s Opavou zažil, na jaře v Ostravě (2:0). Leč i jeho v barvách Baníku čeká na opavském stadionu premiéra. Také bude jakýmsi hromosvodem. „Doufám, že bude velká bouřka,“ smál se Kuzmanovič. „Obavy nemám. Hrál jsem tam čtyři a půl roku. Znám hřiště, stadion. Dával jsem tam góly a věřím, že v tom budu pokračovat i v pátek. Samozřejmě, že něco schystám, ale jsem na to připravený a nijak mě to neovlivní.“

Smola tuší, že nastoupit poprvé v tak vyhroceném zápase proti Opavě bude zajímavé. S Kuzmanovičem se snažili realizačnímu týmu pomoci s taktikou. „Ale jak to dopadne, se teprve ukáže,“ prohlásil.

Tomáši, s Nemanjou Kuzmanovičem dobře znáte opavskou obranu. Bude to vaše výhoda, anebo si vás soupeři snadněji pohlídají?

To se uvidí na hřišti... Ale tak to brát nemůžete. V zápase máte spoustu situací a nevíte, že ve vápně je zrovna ten či onen hráč. Někdo tam vyplave, zůstane volný. A čím více si na vás budou dávat pozor, tak se může prosadit někdo z druhé vlny.

Jak se těšíte na souboje s opavským stoperem Jaroslavem Svozilem?

Doufám, že je ještě zraněný... (minule Opavě chyběl kvůli lehčímu zranění kotníku – pozn. red.). Ne, dělám si srandu. Už jsem proti němu hrál, když byl ještě ve Znojmě. Určitě si budeme nadávat, budou tam souboje. Já to tak neberu, kdo proti mně hraje. V ten daný moment na to nemyslíte.

Co musíte po těch předešlých třech zápasech, kdy jste doma dvakrát prohráli, změnit?

Minulé utkání bylo z naší strany dobré, jen jsme nevyužili šance a nedali góly. Když hrajete venku, potřebuje i štěstí. Navíc všechna mužstva mají svou kvalitu. Jejich síla se vyrovnává. Třeba Karviná nás zatlačila, měla šance, ale vyhráli jsme tam. Na průběh zápasu se pak nikdo neptá. Teplice to zavřely, Grigar chytil několik šancí, ale to nikoho nezajímá. Prohráli jsme 0:1. Určitě i Opava nějakou šanci bude mít.

Trenér Bohumil Páník říká, že Baník má čtyři vyrovnané útočníky a zatím staví vás s Kuzmanovičem a Baroše s Diopem.

Teď se to ukázalo. My s Kuzmou jsme dali v prvních dvou zápasech gól. Kluci hráli dobře, také měli šance, ale neproměnili je. A měli jsme i penalty. Je to o štěstí.

V Opavě jste pokutové kopy s přehledem využíval. Šel byste už na penaltu, když jich Baník nedal v lize pět za sebou?

Vzhledem k tomu, jaká ve středu na konci tréninku byla fronta na kopání penalt... Každý se tam hrne, tak jsem zvědav, jestli by tomu tak bylo i v zápase.

Člověk by spíše čekal, že je nikdo po těch nezdarech nebude kopat.

Je tam dvacet frajerů a zkouší to. Na tréninku je můžete kopat, jak chcete, ale v zápase jste pod tlakem. Tam se ukážou koule. Někdy máte štěstí, někdy ne. Že to Hrubas a Bary (Hrubý s Libercem a Baroš s Teplicemi – pozn. red.) nedali, se stane. Nikdo jim to vyčítat nemůže.

Tušíte po letech v Opavě, jak se na vás soupeř připravuje?

Čtrnáct dní se v kabině zmiňuje heslo: Opavo, derby je naše. A hlavně, minulý rok, jak jsme na podzim doma vyhráli, tak jsme z toho fakt hodně dlouho žili. Teď bych nerad, aby se to zopakovalo, protože by mi to kluci z Opavy dali sežrat. Doufám, že vyhrajeme a budeme zpívat: Ostravo, derby je naše.