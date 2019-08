Potrestáni mají být ti kriminálníci, ne celá Slavia, říká Tvrdík. Přemýšlí o odvolání

Praha Předseda představenstva fotbalové Slavie Praha Jaroslav Tvrdík nesouhlasí s uzavřením celého stadionu v Edenu na příští domácí ligový zápas s Libercem kvůli výtržnostem v nedělním utkání s Olomoucí. Šéf úřadujících mistrů považuje trest Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace za nespravedlivý a neadekvátní, protože do hostujícího sektoru naházelo pyrotechniku jen několik chuligánů z jedné skupiny fanoušků a zbytek diváků jejich čin odsoudil. Tvrdík verdikt disciplinárky označil za prohru Slavie i celého fotbalu a zvažuje odvolání.

„Jedna rovina je exemplární trest a druhá rovina je i exemplární přiměřený trest. Já trest, který dneska přijala disciplinární komise, nepovažuju za spravedlivý. Ani v této situaci,“ řekl Tvrdík novinářům.



Slávisté měli kvůli trestu ze závěru minulé sezony na první domácí zápas nového ročníku zavřenou severní tribunu a „kotel“ fanoušků se přesunul za opačnou branku. Klub byl navíc do konce září v podmínce na další utkání. Přesto několik chuligánů v 81. minutě zapálilo zakázanou pyrotechniku a část z ní naházelo do sektoru pro příznivce Olomouce. Rozhodčí Zbyněk Proske musel utkání třetího kola, které Slavia vyhrála 1:0, na chvíli přerušit.

Podle Tvrdíka policie z výtržnictví podezírá jedenáct pachatelů. Ti se převlékali pod plachtou a znemožnili identifikaci. „Mohu dokonce s radostí říct, že tu trestnou činnost nepáchalo 40 slávistických sdružení, ani více než 4000 fanoušků Tribuny Sever, ale opravdu se ukazuje, že to byl kriminální akt oddělené skupiny slávistických fanoušků. Policie nás dnes upozornila, že tato skupina je podezřelá ze spáchání celé řady jiných trestných činů,“ uvedl Tvrdík.

Právě kvůli činu jednotlivců se mu nelíbí uzavření celého stadionu. „Považuji za pravděpodobné, že se proti části trestu odvoláme. Budeme akceptovat zavření dvou tribun, ale nebudeme akceptovat zavření celého stadionu. To mi přijde jako prohra nejenom Slavie, ale i fotbalu jako takového. Trestá to sponzory, trestá to diváky. Myslím si, že ten trest je nepřiměřený a neadekvátní,“ upozornil padesátiletý funkcionář. „Tohle není běžné fotbalové chuligánství, to je kriminální činnost. Postiženi by měli být v první řadě ti kriminálníci a ne celý slávistický fotbal,“ doplnil Tvrdík.

Slavia vedle uzavření hlediště pro utkání s Libercem bude mít navíc do konce roku podmíněně na dva zápasy uzavřené sektory na severní a jižní tribuně za oběma brankami, pražský klub také dostal pokutu 250 tisíc korun.

„Realizace podmínky je něco, co bychom asi hrozně neradi a se smutkem akceptovali. Ale komplex trestu včetně pokuty mi přijde jako nepřiměřeně tvrdý. Je exemplární a nemyslím, že odpovídá poznatkům ze šetření policie,“ prohlásil Tvrdík. „Kdyby to organizovaly desítky slávistických sdružení a bylo do toho zapojeno víc tribun, tak bych ten trest chápal,“ dodal bývalý ministr obrany.