Také Zmrhal na odchodu ze Slavie. Reprezentant jedná s italskou Brescií

Praha Fotbalová Slavia může přijít o čtvrtého hráče z mistrovského kádru. Pětadvacetiletý krajní záložník Jaromír Zmrhal dostal podle informací iDNES.cz od klubu svolení k jednáním s italskou Brescií, nováčkem Serie A.

„Mohu potvrdit, že vedeme jednání o přestupu Jaromíra Zmrhala do Itálie. Pro Slavii toho udělal hrozně moc, už dvakrát byl na odchodu do zahraničí, ale pokaždé vyhověl přání klubu a pomohl k současným úspěchům. Za to mu patří obrovský dík,“ uvedl pro iDNES.cz Michal Býček, slávistický mluvčí.

Pokud se Zmrhal s italským klubem, v němž působí také bývalý plzeňský fotbalista Aleš Matějů, domluví, stane se čtvrtým hráčem základní sestavy, jenž Slavii v létě opustí.

Už v červenci odešli do Belgie afričtí stopeři Simon Deli a Michael Ngadeu, z osobních důvodů se vrátil zpátky do Soluně i slovenský reprezentant Miroslav Stoch.

Zmrhal je slávistickým odchovancem, za první tým hraje od léta 2012, kdy si ho do kádru vytáhl tehdejší kouč Petr Rada. S Milanem Škodou zažil i éru, kdy se Slavia bála o přežití, klepala se, aby nesestoupila. A po vstupu čínských majitelů klub společně táhli ke dvěma titulům i účasti v evropských pohárech.

Přestup do zahraničí by pro něj byl odměnou.

V české nejvyšší soutěži zvládl už 187 zápasů, v reprezentaci si připsal třináct startů a jednu vstřelenou branku.

Před dvěma lety mu nedopadly námluvy se zájemcem z Ruska, o jeho odchodu se spekulovalo také v létě 2015, kdy ještě patřil do národního týmu do jednadvaceti let.

V aktuální sezoně jej Jindřich Trpišovský, Zmrhalův osmý trenér ve Slavii, nasadil do všech tří ligových zápasů ve Zlíně, v Teplicích i s Olomoucí. Už v neděli v Karviné se však bude muset obejít bez něj.

„Máme široký kádr a je dost pravděpodobné, že ho do konce přestupního období ještě dva hráči opustí. Stejně tak ale věříme, že náhradu za Jardu pokryjeme z vlastních zdrojů, variant na jeho post je několik,“ řekl sportovní ředitel Jan Nezmar.

Na křídla Slavii po odchodech Stocha a Zmrhala zbývají Lukáš Masopust, Peter Olayinka, Alexandru Baluta či Petr Ševčík. Teoreticky může na kraji hřiště zaskočit i Mick Van Buren.