Pyro na Slavii přerušilo zápas. ‚Tohle fanoušci pohnojili,‘ zlobil se Coufal. Naštval se i Tvrdík

PRAHA Z tribun se nesl hlasitý pískot. Fandové slávistických fotbalistů řvali: „Hovada, hovada!“ Nelíbilo se jim chování vlastních ultras, příznivců z kotle, kteří přerušili zápas pyrotechnikou a dokonce několik světlic naházeli do sektoru fanoušků Olomouce. Naštvali také klubového šéfa Jaroslava Tvrdíka.

„Dnes to bylo naposledy, kdy klub poskytl bezplatně náhradní plnění za uzavřenou Tribunu Sever. Všichni ti, kteří hodili své světlice do sektoru hostů, překročili všechna psaná a nepsaná pravidla. A strašně ublížili Slavii,“ vyťukal Tvrdík na svůj účet na Twitteru.

Co se stalo? Skalní domácí příznivci, kteří kvůli za trest zavřenému sektoru v severní části stadionu podporovali tým z jihu, v závěru duelu se Sigmou (1:0) zapálili světlice.

Některé z nich dokonce letěly do vedlejšího sektoru, který je vyhrazen pro hostující příznivce. Rozhodčí Zbyněk Proske vzápětí na chvíli kvůli dýmu a horší viditelnosti přerušil zápas.



Ostatním fandům se to nelíbilo a dali to najevo pokřiky a pískotem. Uvědomili si, že Slavia jde naproti dalšímu disciplinárnímu trestu. Svůj nesouhlas s chováním ultras vyjádřili také hráči po utkání.

„Když nás zvali na děkovačku, tak jsme jim dali jasně najevo, že takhle to nepůjde,“ vysvětlil obránce Vladimír Coufal, autor jediného zásahu utkání. Slávisté během tradičního pozápasového rituálu zůstali stát na hranici velkého vápna.

„Oni jsou celý zápas skvělí a pak to takhle pohnojí,“ kroutil hlavou Coufal. „Pak se kvůli tomu nastavuje pět minut, jsme vyřízení, na stadionu se pomalu nedá dýchat.“



Podobně hovořil i gólman Ondřej Kolář, který se bojí dalších represí vůči slávistickým příznivcům.

„Mrzí mě, co se během zápasu odehrálo. Naštěstí se snad nic nestalo, že by třeba někoho v olomouckém kotli popálili nebo tak... Mám fanoušky rád, jsou nejlepší v republice, ale tohle se nedělá,“ pokračoval brankář.



Velké potíže byly i v minulé sezoně

Slávisté měli s chováním fanoušků potíže v závěru minulé sezony. Po pohárovém semifinále se Spartou na konci dubna jim disciplinárka změnila podmínku, v níž byli, v nepodmíněné uzavření severní tribuny na dvě utkání.

Nakonec ale měla Slavia zavřený kotel jen na duel s Jabloncem. Na zápas s Plzní odvolací komise trest odložila a na ligové derby se Spartou jim ho disciplinárka zmírnila na podmíněný do konce roku.

Jenže v něm si slávisté vysloužili další uzavření Tribuny Sever za rasistické pokřiky na Guélora Kangu, nevhodné skandování a zakázanou pyrotechniku.

Jaroslav Tvrdik (Twitter) @JaroslavTvrdik Preruseni zapasu automaticky znamena stop TS na pristi domaci zapas. Za svetlice do sektoru hosti realne hrozi uzavreni celeho stadionu. Pro tohle si skoro 12.000 fanousku permanentku nekoupilo. 4 lidi a kazdy dve 2 hozene svetlice. Neexistuje zadna legitimni obhajoba. 16 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Podmínku do konce kalendářního roku disciplinárka zmírnila na nepodmíněný trest - uzavřený sektor na severu pro duel s Olomoucí.

Během něj domácí opět použili zakázanou pyrotechniku, komise bude navíc zřejmě řešit i nevhodnou část pokřiku „Nico Stanciu, Nico Stanciu, smrt Spartě.“

„Považujeme fanoušky za jeden z klíčových faktorů úspěchu, pro ně fotbal děláme. Věřili jsme garancím Tribuny Sever, ujištěním, že si pořádek dokáží sjednat sami. Uděláme maximum pro identifikaci všech, co se dopustili porušení pravidel bezpečnosti. A pro jejich vyřazení z řad slušných fans,“ uvedl Tvrdík v dalším příspěvku.

Slávistický šéf dále napsal: „Přerušení zápasu automaticky znamená uzavření Tribuny Sever na příští domácí zápas. Za světlice do sektoru hostí reálně hrozí uzavření celého stadionu. Pro tohle si skoro 12 tisíc fanoušků permanentku nekoupilo, čtyři lidi a každý dvě hozené světlice. Neexistuje žádná legitimní obhajoba.

I samotní fotbalisté jsou chováním příznivců z kotle znepokojení, vadilo jim, že je v těžkém zápase nemohl podporovat celý stadion. Zároveň jsou na pochybách, zda jde používání pyrotechniky v tuzemském prostředí zcela vymýtit.

„Bohužel to asi nejde. Kotel by měl ty lidi odhalit mezi sebou a nepouštět je tam. Kvůli nim na Tribunu Sever nemůžou ti ostatní a je to velká škoda,“ prohlásil gólman Kolář.



A pravý bek Coufal, hrdina nedělního utkání, na neukázněné příznivce apeluje: „Za celou kabinu je prosíme, ať už tohle nedělají, ať si udělají pyro až po zápase, nebo když už musí, tak ať to hlavně nepřeruší zápas, nebo... Ať to radši vůbec nedělaj,“ uvedl. „Potřebujeme, aby nás podporoval celý stadion. Fanoušci jsou náš hnací motor.“