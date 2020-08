KOMENTÁŘ: Messimu se nedivte. Zaječí úmysly fotbalové modly respektují i fanoušci Barcelony

Barcelona Neymar to od od nich za svůj přestup do PSG pořádně slíznul. „Jen si jdi, nepotřebujeme tě,“ říkali. Odchod Xaviho s Iniestou jim vehnal slzy do očí. Přeci jen se jednalo o milované odchovance a klubové legendy, jejichž čas vzhledem k přibývajícímu věku prostě bohužel nastal. Loučení s Lionelem Messim, i když možná předčasné, je pro fanoušky Barcelony mnohem bolestivější záležitostí.

Protesty před stadionem Camp Nou, jimiž příznivci reagovali na úmysl Argentince z Barcelony odejít, budiž jasným důkazem. Malé skupince se dokonce podařilo prolomit ochranná opatření a vniknout do prostor stadionu. Chtěli si neuspokojivou situaci, která završila špatnou sezonu bez jediné trofeje, vyříkat s nenáviděným Josepem Mariou Bartomeuem. Možná je dobře, že prezident klubu nebyl zrovna přítomen.

Zdá se, že Messi si hodlá přestup vydupat stůj co stůj. Odmítl s týmem absolvovat předsezonní zdravotní prohlídku a nenastoupil do přípravy. Fanoušci jednání svého hrdiny neodsuzují. Naopak. Jeho kroky naprosto chápou a obviňují vedení z neschopnosti . Vydupe si odchod? Messi se odmítl zapojit do přípravy Barcelony na nový ročník „Byli jsme nejlepší na světě, jenže to už neplatí. Leo kritizuje klub zcela oprávněně, měl by ještě přitvrdit. Nedivím se mu, podle mě toho má prostě dost. Tým absolutně nešlape, hráči jsou jaloví. Ale zamyslete se. Kdo takové hráče podepisuje?“ prohlásil jeden z fandů. Ti jsou podle průzkumu španělského deníku Marca připraveni na nejhorší. 64 procent z 200 tisíc respondentů si myslí, že Messi už je domluven na smlouvě někde jinde. Polovina z nich větří obnovení veleúspěšné spolupráce s Pepem Guardiolou. Trenér Manchesteru City se ostatně o víkendu zastavil v Barceloně a údajně se měl s bývalým svěřencem setkat. Na spojení Messiho a Premier League by byl zvědavý celý sportovní svět. Tedy samozřejmě kromě příznivců katalánského klubu. Ale i oni uznávají, že argentinský fotbalový kouzelník má právo na změnu. Klub svého srdce táhne už příliš dlouho. Barcelona se musí naučit žít a fungovat bez něj. A čím dříve k tomu dojde, tím lépe.