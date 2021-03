KOMENTÁŘ: Místo Eura přátelák se Žižkovem. Jednadvacítka nedokáže Hložka nahradit, měla se o něj víc rvát

Praha Víte, kteří hráči jsou po dvou zápasech evropského šampionátu do jednadvaceti let nejlepšími střelci českého výběru? Giulio Maggiore a Nik Prelec. Zatímco svěřenci Karla Krejčího za 180 minut prostor mezi třemi tyčemi nezasáhli, fotbalisté Itálie a Slovinska jim pomohli vlastními góly.

Utkání proti slovinské reprezentaci měla Lvíčata zvládnout, ale s houževnatě bránícím soupeřem si dlouho nevěděla rady. Trenér Krejčí si po remíze 1:1 postěžoval na slabší dovednosti v ofenzivní fázi. Není se čemu divit. Vždyť Ondřej Šašinka, útočník číslo jedna, se před dvěma týdny proti Příbrami prosadil poprvé od června roku 2020.



Je obrovská škoda, že na EURO neodjel Adam Hložek. Netvrdím, že by souboj se Slovinci překlopil na českou stranu, ale do kolonky rozdílových hráčů, kteří dodají mužstvu individuální nadstavbu, spadá lépe než kdokoliv jiný.



Jeden z největších talentů českého fotbalu teprve nedávno doléčil zranění. Sparta ho chce mít pod dohledem, což se dá pochopit. Prý není v optimální fyzické pohodě a potřebuje nabrat kondici. Když ale během čtyř dní zvládl odehrát devadesát minut proti Ostravě a Českým Budějovicím, proč by to samé nemohl zopakovat na evropském šampionátu?

Nebo by stačila domluva s trenérem Krejčím ohledně snížení zápasového vytížení. „Rozhodla fotbalová diplomacie. Hrát za národní tým je pro sportovce největší vyznamenání. Kdyby mi to v klubu neumožnili, byl bych zklamaný. Každý zápas v jiném prostředí s novými spoluhráči by Hložkovi prospěl,“ uvedl v rozhovoru pro Lidovky.cz legendární Antonín Panenka.

Hložek nepřišel jen o vrchol kvalifikačního cyklu, ale také o šanci ukázat, že může vyčnívat i na mezinárodní scéně. Místo toho, aby se poměřil s nejlepšími evropskými vrstevníky, nastoupil v pátek k šedesáti minutám přípravného duelu proti Žižkovu…

Vedení jednadvacítky si mělo dupnout, více se o svou největší hvězdu porvat. Stejně jako o Davida Zimu. Stoper pražské Slavie dostal pozvánku do reprezentačního áčka, ale proti Estonsku naskočil jen na šest minut a utkání s Belgií strávil na lavičce. Takové vytížení by zvládl i někdo jiný. Zima si možná zahraje alespoň ve Walesu. Záleží, zda s týmem odletí Ondřej Kúdela.

Že spolu s Hložkem jednadvacítce citelně schází, nelze rozporovat. Šance Lvíčat na postup ze skupiny, ač malá, ale žije i bez nich. Krejčího družina potřebuje v úterý porazit Španěly a doufat v příznivý výsledek utkání mezi Slovinskem a Itálií.

Zlepšený výkon je nutností. Ani to ale nemusí proti favoritovi skupiny stačit.