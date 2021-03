Souček není špílmachr, ale je pracovitý a hraje účelně, říká Panenka. S Belgií podle něj neprohrajeme

Praha Čeští fotbalisté odstartovali cestu za vysněným postupem na světový šampionát v Kataru suverénním způsobem, v utkání s Estonskem je nerozhodila ani brzy inkasovaná branka. Výbornou formu opět prokázal Tomáš Souček, na hladkém vítězství 6:2 se podílel hattrickem. „Není to špílmachr nebo nadprůměrně kreativní hráč, ale je pracovitý, nenápadný, míč mu nepřekáží,“ chválí záložníka West Hamu v rozhovoru pro Lidovky.cz Antonín Panenka.

Kvalifikace pokračuje sobotním domácím zápasem s Belgií. Hvězdy jako Lukaku, De Bruyne nebo Mertens mohou národnímu týmu nastavit zrcadlo. Ukázat, jak na tom čeští fotbalisté opravdu jsou. „Přirozený respekt je potřeba, ale kluci se jich vůbec nemusí bát,“ myslí si legenda pražských Bohemians.



Ještě před reprezentačním A-týmem se do akce dostala jednadvacítka, s favorizovanou Itálií remizovala 1:1. Čeští mladíci se na mistrovství Evropy ve Slovinsku musejí obejít bez Adama Hložka, který po dohodě zůstal ve Spartě. „Hrát za národní tým je pro sportovce největší vyznamenání. Kdyby mi to v klubu neumožnili, byl bych zklamaný,“ říká Panenka.



Lidovky.cz: Začátek vypadal všelijak, ale pak se utkání proměnilo v jasnou záležitost. Jak se vám líbil výkon české reprezentace proti Estonsku?

Myslím si, že inkasovaný gól národnímu týmu paradoxně pomohl. Najednou byla situace daleko vážnější. Kluci do té doby hráli trochu vlažně, ale vedení Estonska je nepoložilo. Dokázali se vzchopit a předvedli velmi dobrou pasáž, kterou korunovali čtyřmi góly. Druhý poločas na mě působil spíše udržovacím dojmem, touha po nastřílení dalších gólů a výraznějším vítězství už nebyla taková. Ale hlavní jsou tři body. Navíc se podařilo vyhrát rozdílem čtyř branek, což je velice dobrá výchozí pozice pro zbytek kvalifikace.

Lidovky.cz: Ve druhé půli trenér Šilhavý prostřídal sestavu a kvalita šla dolů. Mohli hráči za jasného stavu trochu polevit v hlavách?

Ať chcete, nebo ne, podvědomě máte pocit, že už se nemůže nic stát. Střídání určitě mohla situaci ovlivnit. Přišli hráči, kteří jsou zvyklí na jiný fotbal, museli se trochu přizpůsobit. Třeba Tomáš Pekhart se k ničemu nedostal, ale měl to těžké. Stejně jako Patrik Schick potřebuje balony do vápna, ale ke konci zápasu se od centrů úplně ustoupilo, žádný před banku neletěl.

Lidovky.cz: Obě inkasované branky padly po nedůslednostech v obraně. Drobná kaňka na jinak suverénním výkonu, souhlasíte?

Byly to takové nenápadné brejky. První gól se Estoncům povedl, ale vznikl z takové náhodné přihrávky. Musím pochválit náběh Sappinena, prokázal instinkt správného útočníka. Ale naši stopeři špatně zareagovali. Další zápasy obranu prověří víc, čekají nás kvalitnější soupeři. Role se navíc může obrátit, kluci budou hrát pod tlakem.

Lidovky.cz: Ve středu obrany nastoupil také Ondřej Kúdela. Jak vnímáte situaci okolo jeho údajné rasistické urážky Glena Kamary z Rangers?

K něčemu asi muselo dojít. V soutěžích na západě Evropy se takové věci, kdy je někdo z něčeho podobného obviněn, poslední dobou občas dějí. Je ale pravda, že Rangers porážku vůbec neunesli. Mysleli si, že nějakou „Slavii z východu“ v klidu přejedou. Místo toho, aby se soustředili na sebe, se snaží špatný výkon schovat za něco jiného.

Lidovky.cz: Co jste jako bývalý kanonýr říkal výkonu Patrika Schicka? Utkání mu vyšlo perfektně.

Souhlasím. Dal pěkný gól, dvakrát asistoval, když prokázal sílu v osobních soubojích a spoluhráčům sklepl balon hrudí. Podal výborný výkon, vidím u něj obrovský posun. Ale otázkou je, zda na něj dokáže navázat i proti vyspělejším hráčům.

SPORTbible @sportbible Tomas Soucek has just scored his first international hat trick https://t.co/nSxotdAWFT oblíbit odpovědět

Lidovky.cz: Nesmíme opomenout ani Tomáše Součka, který jako první hráč reprezentace od roku 2009, kdy se to povedlo Milanu Barošovi, zkompletoval hattrick.

Tři góly se vám nepodaří dát každý den. Zvlášť u Součka, který není typickým střelcem. Potvrdil, že je výborný ve vzduchu, při útočných standardkách je hodně nebezpečný. Ve druhém poločase mě trochu překvapil střelou z dálky, na to u něj nejsme tolik zvyklí. Není to špílmachr nebo nadprůměrně kreativní hráč, ale takového fotbalistu potřebuje každé mužstvo. Je pracovitý, nenápadný, míč mu nepřekáží. Hraje jednoduše, ale účelně.

Lidovky.cz: Na třetí gól mu nahrál Pavel Kadeřábek, přitom mohl klidně skórovat sám. Svědčí to o dobré partě, která se v národním týmu vytvořila?

Určitě. Oproti minulosti je na hřišti znát, že kluci k sobě mají blízko a že to mezi nimi výborně funguje.

Lidovky.cz: Souček momentálně válí ve West Hamu a říká si o ještě lepší angažmá. Kde by se vám líbil?

Měl by zůstat v Anglii. Na Premier League si zvykl, líbí se mu tam i po životní stránce. Otázkou je, kdo o něj projeví zájem. Případné nové angažmá musí volit pečlivě a vybrat si klub, který mu bude sedět stylem hry. Musí také zvážit, jestli v daném týmu mají typologicky podobného hráče, nebo ne.

Lidovky.cz: V sobotu čeká českou reprezentaci Belgie, jeden z nejsilnějších týmů v Evropě. Může dojít k překvapení?

Bude to opravdu těžké utkání. Přirozený respekt je potřeba, ale kluci se jich vůbec nemusí bát. Začíná se za stavu 0:0, stát se může cokoliv. Belgičané jsou známí ofenzivním fotbalem, což by národnímu týmu mohlo vyhovovat, mohl by spoléhat na rychlé protiútoky. Podle mě neprohrajeme.

Lidovky.cz: Kvůli karanténním opatřením budou chybět hráči z Bundesligy. Koho byste do sestavy nasadil místo Patrika Schicka a kapitána Vladimíra Daridy?

Tohle musí rozhodnout trenér. Nevím, jak se kluci chovají na tréninku, jak jsou na tom zdravotně, takže bych to nechal na Jardovi Šilhavém. Ztráta to určitě je, ale nemá cenu se tím nějak výrazněji zabývat. Estonci také neměli k dispozici několik důležitých hráčů a zápas normálně odehráli.

Lidovky.cz: Ve středu se představila také reprezentační jednadvacítka. S favorizovanou Itálií remizovala 1:1, ale po vyloučení záložníka Tonaliho přežila hned několik šancí oslabeného soupeře.

Zřejmě je to ovlivnilo psychicky. Z kvalitnějšího soupeře máte respekt. Proti jedenácti hráčům se více hlídáte, dáváte si záležet na každé maličkosti. Nechci říct, že jednadvacítka závěr podcenila, ale když přišla červená karta, možná kluci trochu získali pocit, že se utkání dohraje samo. Malinko povolili, nedohrávali úplně každý souboj. K překvapení všech se Italové pořád drželi na balonu a vypracovali si několik vyložených šancí, které jen se štěstím neproměnili.

Česká fotbalová reprezentace @ceskarepre_cz Martin Vitík po premiérovém startu za lvíčata: „Hrozně jsem se těšil, měl jsem touhu něco s Itálií uhrát a urvali jsme aspoň bod. V závěru nás podržel Martin Jedlička, určitě mu patří náš dík.“ #u21euro https://t.co/FMaIx0PnKp oblíbit odpovědět

Lidovky.cz: Kdo z českých mladíků vás zaujal?

Třeba na hráčích ze Slavie, jako je Ondřej Lingr, nebo na Michalu Sadílkovi z Liberce, kterému se v lize také daří, je vidět větší sebevědomí. Nebojí se jít do kličky, převzít těžký balon, vzít odpovědnost na sebe.

Lidovky.cz: Trenéru Krejčímu chybí ve Slovinsku Adam Hložek. Zotavil se ze zranění, ale Sparta ho na EURO nepustila. Neměla se o něj jednadvacítka víc rvát?

Určitě ano, mohl odehrát třeba jen část zápasů. Ale tady rozhoduje fotbalová diplomacie. Hrát za národní tým je pro sportovce největší vyznamenání. Kdyby mi to v klubu neumožnili, byl bych zklamaný. Každý zápas v jiném prostředí s novými spoluhráči by Hložkovi prospěl. Je škoda, že na turnaji není. A ještě jedna věc.

Lidovky.cz: Ano?

Hložek podle mě nepatří na pozici hrotového útočníka. Nedostává se tolik do hry, je tam odkázaný na dobrý servis od ostatních. Jeho roli vidím spíše na podhrotu nebo na křídle, kde může více tvořit a hrát čelem k brance, ne zády k ní.