Král střelců z „fotbalového pokoje“. Immobile přerušil nadvládu Messiho a Ronalda, probudilo ho Lazio

Praha Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, či Luis Suárez? Ale kdeže. Vítězem Zlaté kopačky pro nejlepšího střelce evropských soutěží se stal Ital Ciro Immobile a poprvé od ročníku 2008/09 narušil hegemonii elitní trojice.

Když v závěrečném kole italské ligy korigoval útočník Lazia Řím Ciro Immobile prohru svého týmu 1:3 na hřišti Neapole, dovršil tím z osobního pohledu nejvydařenější sezonu kariéry.



S 36 brankami se italský reprezentant stal nejlepším střelcem Serie A a vyrovnal tím historický zápis Gonzala Higuaína, jenž byl stejně potentní v dresu Neapole před čtyřmi lety. Jenže tehdy nasázel barcelonský Suárez 40 ligových tref, a tak mířila Zlatá kopačka do jeho rukou. Immobileho letos ale už nikdo nepřekonal.

„Jsem tak šťastný a hrdý na to, co jsem dokázal. Hlavně když si vzpomenu, kde jsem začínal a čím jsem si prošel. Když opravdu věříte, sny se splní. Mohu jen poděkovat trenérovi, lidem v klubu a spoluhráčům. Tyhle rekordy patří celému týmu,“ řekl dojatý Immobile pro klubovou televizi.

Chladnokrevný zabiják

Ciro Immobile se narodil v roce 1990 v italském městečku Torre Annunziata na úpatí hory Vesuv a navzdory tomu, že je to od nejbližšího fotbalového stadionu více než 32 kilometrů, o fotbal se začal zajímat od útlého věku.

Nejlepší evropští střelci 2019/20 Pořadí Jméno (klub) body góly 1. Ciro Immobile (Lazio Řím) 72 36 2. Robert Lewandowski (Bayern) 68 34 3. Cristiano Ronaldo (Juventus) 62 31 4. Timo Werner (Lipsko) 56 28 5. Lionel Messi (Barcelona) 50 25 6. Erling Haaland (Dortmund + Salzburk) 50 13+16 7. Jamie Vardy (Leicester) 46 23 8. Romelu Lukaku (Inter Milán) 46 23 9. Shon Weissman (Wolfsberger) 45 30 10. Jean-Pierre Nsame (Young Boys Bern) 45 30

S míčem si mladičký Ciro kopal kolem domu, postupem času si i k nepříliš velkému nadšení svých rodičů vytvořil z vlastního pokoje fotbalové hřiště a míčem devastoval vše, co se dalo.

Aby mladému rošťákovi rodiče zakázali ničení nábytku, vzal ho jeho otec v pěti letech do školního fotbalového týmu Torre Annunziata ’88, kde se mohl vybít a zlepšovat své dovednosti. Již brzo začal převyšovat starší spoluhráče a především díky přesnému zakončení si ho vyhlédli na jednom školním turnaji zástupci mládežnického výběru Sorrenta.



V přímořském městečku nedaleko Neapole strávil šest let a v sezoně 2007/2008 přišel první průlom – za juniorský výběr do 17 let nastřílel 30 gólů, což neuniklo ani skautům velkých klubů.



V osmnácti letech na doporučení klubové legendy Cira Ferrary přestoupil Immobile do Juventusu za 80 tisíc eur (přibližně 2 miliony korun), se kterým opanoval v roce 2009 i 2010 juniorskou ligu. Za výborné výkony mohl mladičký Ital „přičichnout“ na pár epizodních minut k seniorskému týmu, kvůli herní vytíženosti ale brzo odešel na hostování do druholigové Pescary. Hned v následující sezoně přispěl 28 zásahy k jejímu triumfu v Serii B, čímž se stal nejlepším střelcem soutěže a zároveň velmi žhavým zbožím pro elitní italské kluby.

Šanci dostal v dresu FC Janov, jenže tomu se příliš nedařilo a na této bídné vlně se svezl také Immobile. I když... pět branek ve 33 zápasech pomohlo klubu k těsné záchraně.

Výrazný průlom přišel po přestupu do FC Turín. Otec tří dětí se stal s 22 brankami poprvé nejlepším střelcem Serie A, prvním v dresu tohoto celku od roku 1977, kdy vyhrál Francesco Graziani.

Prokleté zahraničí a návrat

Před Immobilem stál další logický krok – okusit zahraniční angažmá. Uspěla Borussia Dortmund, která hledala náhradu za Roberta Lewandowského, polského snajpra odcházejícího do Bayernu.

Pro rodáka z malého italského městečka to byl nový svět.

Jiný a těžší...

S mužstvem se vlastně nikdy nesžil, po roce odešel na vlastní žádost do španělské Sevilly, aby se už za půl roku vrátil zpět na Apeninský poloostrov. Jaro 2016 strávil opět v Turíně, následně jej za 8,5 milionu eur koupilo Lazio.

Ciro Immobile.

V dresu tradičního italského celku jako by Immobileho polili živou vodou. První ligovou sezonu po návratu zakončil s 23 trefami, v další přidal rovnou 29 branek a potřetí kraloval kanonýrům soutěže. Hlavně díky jeho produktivitě Lazio po letech strádání zvítězilo dvakrát v Italském superpoháru, pohledným fotbalem se prezentuje na evropské scéně, třikrát ze čtyř sezon skončilo do pátého místa v lize.



„Jsem pyšný, že mám své místo ve fotbalové historii. Můj vděk patří i fanouškům Lazia. Díky nim se cítím nepostradatelným pro tým a jsem na to hrdý,“ dodává první zástupce Serie A, který ovládl Zlatou kopačku, za posledních třináct let. Kdo byl jeho předchůdce? Jiný Říman, legendární lídr AS Francesco Totti.