Příběh jako z filmu. Martínez v 17 letech odešel z Argentiny za snem, teď vychytal Arsenalu pohár

Londýn Je to příběh, který by obstál i na plátnech. Příběh o tom, že vytrvalost a dřina dokáže splnit jakékoliv sny. Emiliano Martínez se dočkal. Po deseti letech, ale přeci.

Neměl jednoduché dětství. V jednom z dřívějších rozhovorů prozradil, že si pamatuje, jak jemu a bratrovi rodiče obstarali jídlo, ale sami už neměli co do úst, protože si to dovolit už nemohli. „Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl rodinu opustit,“ vrací se ke dni, kdy se musel rozhodnout.

Tehdy sedmnáctiletý brankář zaujal skauty z Arsenalu a dostal nabídku, která jemu i celé jeho rodině mohla změnit život. „Nebyli jsme vyloženě chudí, ale má rodina měla hodně potíží s financemi. Vrátil jsem se do Argentiny a týden na to jsem dostal nabídku z Arsenalu,“ prozradil.

S rodinou měl vždy pevné vztahy a opustit je pro něj nebylo jednoduché. „Viděl jsem bratra a maminku plakat, prosili mě, ať nejdu. Ale také jsem viděl plakat otce pozdě v noci, protože neměl z čeho zaplatit složenky. Takže jsem musel být pro jednou statečný,“ uvědomuje si.

Začátek však jako z pohádky nebyl. Jelikož mu bylo osmnáct let, nemohl nastoupit do zápasu. Nedostal také pracovní vízum a musel každé tři měsíce létat z Anglie do Argentiny. Za deset let ho Arsenal poslal na šest hostování, v týmu se nikdy neprosadil, vždy dostal přednost jiný brankář. Za deset let se dostal do brány prvního týmu pouze dvanáctkrát.



Kdejaký jiný brankář by to vzdal. Kývl by na nabídku jednoho z menších klubů, kde by sice bral menší výplatu, ale hrál by. Jenže Martínez si Arsenal zamiloval. Na svou šanci byl ochotný čekat klidně další roky. Šanci dostal až letos, když se první brankář Bernd Leno zranil. „Moje žena se mě během karantény zeptala, proč tolik trénuju, když nehraju. Protože jsem si myslel, že bych jednou mohl dostat šanci a chtěl jsem to zvládnout. A podívejte, dostal jsem ji.“

Svou šanci využil vskutku parádně. Ač se Arsenalu v lize tolik nedařilo, byl vždy pevným dílem. A svou cenu prokázal zejména ve finále Anglického poháru. V utkání inkasoval jedinou branku, se kterou však nic dělat nemohl. Jeho týmový spoluhráč Pierre-Emerick Aubameyang zařídil výhru dvěma góly, ale hvězdou byl i Martínez.

Sen se mu splnil a hned po zápase mu došlo, co velkého se mu podařilo. Když dával pro BBC rozhovor, po otázce na rodinu se neubránil slzám. Nebyl schopný říct žádnou smysluplnou větu, tolik byl dojatý. Hned poté si zaběhl pro mobilní telefon a se sluchátky v uších volal šťastné rodině do Argentiny. I tento rozhovor proplakal.

Deset let mu trvalo, než se v Arsenalu prosadil, když ale dostal šanci, byl připravený ji využít naplno. A i kdyby se po uzdravení vrátil Leto znovu do brány, o nabídky mít Martínez nouzi rozhodně nebude.