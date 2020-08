Fandí Slavii a miluje tenis. Ve dvaceti letech jezdí díky karetní hře po světě a vydělává tisíce eur

Praha Je mu teprve dvacet let, přesto stihl procestovat spousty zemí a vydělat si slušné peníze. Josef Smutný, kterého v herní branži znají pod přezdívkou Jobsad, hraje karetní hru Hearthstone a hraje ji dobře. Teď přestoupil nově do týmu Entropiq, kam shodou okolností zamířil i Vladimír Šmicer v roli ambasadora. A právě to byl pro Jobsada jeden z mnoha důvodů, proč se rozhodl změnit po dlouhé době tým. Je to totiž zarytý slávista.

Lidovky.cz: Jak jste se k Hearthstone vůbec dostal?

Kamarádi ve škole to hráli. Když jsem to viděl, přemýšlel jsem, že bych to také zkusil, ale byl jsem trochu skeptický. Je to karetní hra a nemyslel jsem si, že by to mohlo být zábavné. Jenže mě to strašně chytlo a bavilo, hrál jsem to pak několik měsíců pořád. Když jsem se pak dostal na vysoký rank, vyzkoušel jsem pár turnajů a pak se to rozjelo.

Lidovky.cz: Takže jste své spolužáky brzo překonal?

To ano, ale jednoho bylo těžké překonat, byl taky hodně dobrý. Byla to ale hrozná sranda. Hráli jsme ve více lidech a užívali si to soutěžení mezi námi. Začátky byly skvělé časy.

Lidovky.cz: Hearthstone je jedna z nejnáročnějších esport her na přemýšlení, lidé ji často přirovnávají k šachům. Co si o tom myslíte?

Podle mého se dá trochu přirovnat k takové kombinaci pokeru a šachů. Z pokeru tam má stránku té pravděpodobnosti a matematiky, z šachů pak nějaký ten vývoj hry a strategické uvažování.

Lidovky.cz: Je to hodně o znalosti daných karet? Přeci jen je jich docela hodně...

Je to spíš takový mix, ale o té znalosti je to samozřejmě hodně, protože to bez ní úplně nejde. Není potřeba znáš úplně všechny karty dané mety, třeba u těch špatných není pravděpodobné, že by je proti vám soupeři hráli. Ale aspoň okrajově je potřeba všechny zná. Zároveň tam jsou ale i jiné vlivy, které jsou podle mě důležitější trošku.

Lidovky.cz: Každý hráč si vytváří své balíčky, které si musí dokupovat. Jak dlouho třeba trvá, než se nasbírá takový balíček, se kterým už lze na kompetitivní scéně působit?

Teď už to jde docela rychle. Některé balíčky jsou levnější, jiné dražší, ale i s těmi levnějšími se třeba do týdne dá hrát. Chvíli ale trvá, než se člověk ty dané karty naučí správně používat a hrát si nimi dobře, to klidně může trvat i několik měsíců. Hodně záleží jak to člověku jde a kolik tomu věnuje času.

Lidovky.cz: Vy jste se díky Hearthstonu dostal i do zahraničí na turnaje. Vzpomenete si, kde všude jste byl?

Hodně jsem byl v evropských státech, jako je Itálie, Německo, Polsko, Švédsko... V Evropě jsem byl opravdu hodně. Nejdál jsem byl v Jižní Koreji, což byl super zážitek. Nejen, že jsem si zahrál Hearthstone, ale užil jsem si i takovou menší dovolenou. Letos jsem měl jet do Ameriky, což bohužel kvůli koronavirové krizi nevyšlo.

Lidovky.cz: Co na to vlastně říkají rodiče, že už od mladého věku jezdíte takhle po světě? Nemají třeba strach?

Rodiče k tomu mají nějaký respekt, nejsou úplně příznivci esportu, ale chápou to. On hraje i můj bratr a u něj je to speciální v tom, že je ještě mladší. Jsou s tím v pohodě a myslím si, že jsou i docela rádi.

Hearthstone Jedná se o virtuální karetní hru od společnosti Blizzard Entertainment, ve které proti sobě stojí dva hráči a pomocí karet se snaží jeden druhého porazit. Každý z nich si na začátku hry sestaví balíček třiceti karet, každá z nich má jiné vlastnosti. Některé jsou útočné, jiné defenzivní, další zase léčí. Kromě karet si hráči vybírají i z deseti hrdinů, každý z nich má jiné schopnosti a speciální karty. Vyhrává ten, kdo jako první soupeřovu hrdinovi udělí poškození v hodnotě 30 životů. Hearthstone patří mezi známé esportové hry a pravidelně se v ní pořádají turnaje. Mezi ty nejprestižnější patří Masters Tour, kde se hraje o celkové výhry v hodnotě až 250 tisíc eur.



Lidovky.cz: Ve svých dvaceti letech jste si hraním vydělal už slušné peníze. Prozradíte kolik?

Je to v řádech tisíců eur. Je to sice docela slušná částka, ale zase je za tím hodně času. Ze začátku se peníze moc vydělávat nedají, ale časem to jde lépe a lépe.

Lidovky.cz: Jak dlouho vám vlastně trvalo, než jste si tím začal aspoň trochu vydělávat?

Úplně první hru jsem si zahrál asi čtyři roky zpátky. Tehdy jsem hrál asi půl roku a pak s tím na nějakou dobu přestal. Když jsem se ale po čase vrátil, šlo to už rychle. Hodně se mi dařilo, na prvních turnajích jsem sice ještě nevydělával, ale získal jsem cenné zkušenosti. Hlavně ten poslední rok to šlo exponenciálně nahoru. 95 % toho, co jsem si vydělal, je z posledního roku a půl.

Lidovky.cz: Dá se pouze hraním v Čechách už uživit?

Určitě dá. Není to nic extra, ale uživit se tím určitě dá.

Lidovky.cz: Narážím zejména na to, že vy vlastně kromě hraní i normálně pracujete, dokonce pod majitelem týmu Entropiq, kam jste nyní přestoupil.

Ano, ale dělal jsem tam už v době, kdy jsem působil v jiném týmu. Pracuji ve firmě Ematiq, která je spojena právě s Martinem Kabrhelem, se kterým jsme se časem domluvili, že k nim do týmu přestoupím a je mi ctí s ním pracovat.

Lidovky.cz: Co máte v práci na starosti?

Říká se tomu datová analýza. Zajímají nás sportovní a esportové události a z čísel se pomocí matematiky snažíme najít pravděpodobnosti toho, co se bude dít.





Lidovky.cz: Prý jste i velkým příznivcem sportu, co všechno děláte?

Opravdu hodně sleduji tenis a fotbal. Tyto dva sporty jsem i sám hrál. Fotbal někdy do dvanácti let, poté jsem přesedlal právě na tenis, který se mě pořád drží. Mimo to hraju spousty dalších míčových sportů, protože mě sporty s míčem hrozně baví. Dělám tedy třeba ještě volejbal, ping pong a další.

Lidovky.cz: Komu ve fotbale fandíte?

Vzhledem k tomu, že je taťka velkým fanouškem Slavie, tak jsem to samozřejmě převzal a od malička na její zápasy chodím. Dřív jsme na Slavii chodili hodně aktivně, teď už to bohužel není tak často, ale zápasy se snažím sledovat aspoň v televizi.

Lidovky.cz: Tak to bylo asi velké lákadlo do přestupu k Entropiq to, že se k nim přidal i Vladimír Šmicer, velká slávistická legenda, že?

Samozřejmě. Je to legenda Slavie, pamatuji si jeho dva góly, kdy Slavia porazila v derby 4:1 Spartu. Jedna z mých prvních vzpomínek na fotbal se pojí na rok 2007, kdy Slavia zrovna vyhrála titul a v Lize mistrů postoupila přes Ajax, to mi bylo nějakých sedm let. Hrozně rád ale vzpomínám na časy, kdy tam pak Šmíca o pár let později hrál.

Lidovky.cz: Sám Šmicer prozradil, že by s týmem Entropiq rád jezdil na různé esportové turnaje. Bude lehké se soustředit, když bude poblíž stát taková legenda a dětský vzor?

Já si myslím, nebo tedy doufám, že mě to nerozhodí. Nevím, jestli někdy dorazí na Hearthstone, pořád myslím, že bude chodit spíš na FIFA akce, ale strašně bych byl rád, kdyby nám někdy dorazil fandit nebo třeba i radit.

Lidovky.cz: A co tenis? Sledujete ho teď?

Tenis sleduji hodně. Český tenis je teď hodně úspěšný hlavně přes ženy, chlapi mají temnější období, ale už mají pár mladých hráčů, kteří se rozjíždí a nemuseli by být úplně špatní. Sleduji světový i český tenis a moc jim všem přeji.

Lidovky.cz: Kdo se vám z těch současných tenistů líbí stylově nejvíc?

Samozřejmě, jako řekne skoro každý, Roger Federer. Toho mám hodně rád, ale osobně se mi o něco víc líbí asi Kei Nišikori. Od malička také sleduji, ač jeho styl není úplně zábavný, Johna Isnera. Pamatuji si, že jsem ho viděl poprvé asi v osmi letech. Má hru hodně založenou na servisu a na první pohled jsem si říkal, že je to docela nekňuba, ale on to zvládl. Líbilo se mi, jakým stylem vyhrál. Hodně mu přeju od té doby.

Lidovky.cz: A co se týče českých?

Mám rád Radka Štěpánka, což je taková klasika, ale mám rád všechny české tenisty. Jsem teď hodně zvědavý na mladé holky Fruhvirtovy.

Lidovky.cz: Hrál jste tenis i závodně?

To ano. Hrál jsem několik turnajů. Akorát já začal až ve dvanácti letech a když nastoupíte do druhého zápasu proti někomu, kdo to hraje pětkrát týdně, není pravděpodobnost na výhru úplně nejvyšší. Na druhou stranu jsem do toho vždy dal srdíčko a bavilo mě to.

Lidovky.cz: U toho všeho ještě prý zvládáte studovat.

Ano, studuji na Karlově Univerzitě na fakultě Sociálních věd, konkrétně na institutu ekonomických studií. Je to ekonomický obor zaměřený na matematiku. Teď půjdu do druháku. Já jsem původně zvažoval klasickou matematicko-fyzikální fakultu, ale nakonec jsem se rozhodl pro tohle. Je to takový mix ekonomie a matematiky a hodně se mi to hodí i do práce.

Lidovky.cz: Jak vám studium zatím jde?

První rok byl hodně úspěšný. Samozřejmě byli profesoři kvůli koronavirové krizi asi mírnější než obvykle, zvlášť v tom druhém semestru. Obtížné tu jsou zejména matematické předměty a zrovna ty mi jdou a zatím jimi proplouvám dost v pohodě. A ten zbytek je celkem jednoduchý, takže to zvládám v pohodě.

Lidovky.cz: Jak se to všechno dá vůbec skloubit dohromady. Máte vůbec nějaký čas pro sebe?

To ano. Je to hodně časově náročné, ale čas se vždycky najde, když se chce. Není to, že bych byl v kole 24/7, aspoň se nenudím.