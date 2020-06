Brutalita, která neměla obdoby. Před 10 lety nechal zabít populární fotbalový brankář matku svého syna

V brazilském celku Flamengo strávil čtyři roky, během kterých odchytal 134 zápasů. Bruno Fernandes de Souza se stal místní hvězdou, vzorem malých dětí. To se však změnilo na konci června roku 2010.

Ještě v květnu 2010 byl oslavován, když parádním zákrokem zneškodnil v devadesáté minutě přímý volný kop a pomohl svému týmu k výhře. Tribuny bouřily, stal se hrdinou, aspoň pro ten den. Také to ale bylo naposledy. O pouhý měsíc poté se stal z oslavovaného hrdiny zatracovaným vrahem.

Skončil totiž za mřížemi, obviněn z toho, že nařídil únos a vraždu své bývalé přítelkyně, herečky a modelky Elizy Samúdiové.

Otěhotněla, Bruno ale dítě nechtěl

Začněme ale o rok dřív, v době, kdy se oba seznámili. Poprvé se potkali v květnu roku 2009 na jedné swingers párty, kde spolu měli styk. V srpnu za ním Samúdiová přišla a oznámila mu, že je těhotná. Právě tady začal příběh, který skončil hororovým koncem.

Bruno dítě nechtěl, byl v té době ještě ženatý s matkou svých dvou dcer a zároveň chodil se ženou, kterou si později vzal. Několikrát ji tak přesvědčoval, aby šla na potrat, ale marně.

V říjnu téhož roku dorazila Eliza na policejní stanici v Rio de Janeiro. Bruno a jeho dlouholetý přítel Luiz Romao, známý spíše pod přezdívkou ‚Špageta‘ ji prý unesli a přinutili vzít si léky vyvolávající potrat. Také ji prý zbili a Bruno ji měl mířit pistolí na hlavu.

Bruno to okamžitě popřel a obvinil budoucí matku svého třetího dítěte ze lži. „Není to poprvé, co lhala, aby mě dostala do potíží,“ stál si tvrdě za svým. „Nedokáže se vyrovnat s tím, že s ní být nechci. Nedám této ženě patnáct minut slávy, po kterých touží,“ dodal.

Proběhlo vyšetřování, během kterého vydala policie žádost o jeho zadržení. Soudce to ale zamítl, výsledky z forenzního šetření se totiž z nějakého neznámého důvody zpozdily. Výsledky se na veřejnost dostaly až v srpnu roku 2010, tedy dva měsíce poté, co Eliza zmizela.

Syna pojmenovala po otci, ten ji nechal zabít

V únoru roku 2010 se narodil Elize v Sao Paulu syn, pojmenovala ho po otci – Bruno. Jenže ten s dítětem nechtěl mít nic společného. Odmítl se podrobit otcovskému testu a převzít rodičovské povinnosti.

Když byly chlapci tři měsíce, začal fotbalový brankář otáčet. Ozval se matce svého nejmladšího dítěte a nabídl jí pomoc. Požádal ji, aby přestala mluvit s tiskem a pronajal pro ni a dítě apartmá v exkluzivním hotelu.

11. června mělo proběhnout soudní líčení, během kterého se měly provést testy DNA a rozhodnout o výši výživného pro malého Bruna. Tam se už ale nesešli. O šest dní dříve vyzvedl ‚Špageta‘ Elizu s dítětem v hotelu. Tvrdil jim, že pro ně Bruno připravil peníze, ale že si je musí vyzvednout osobně na ranči stovky kilometrů vzdáleném.

Spolu s nimi jel i sedmnáctiletý Brunův bratranec Jorge Sales, který byl později u soudu klíčovým svědkem. Právě on vynesl najevo, co se s mladou matkou novorozence stalo.

Elizu nejdřív zmlátili, pak ji odvezli do Brunova sídla. Tam ovšem nebyl, hrál zrovna zápas za Flamengo, po kterém ale ‚Špagetě‘ zavolal. To ho o pár měsíců později usvědčilo. Do sídla dorazil druhý den. Soudu tvrdil, že se domluvili a ona i s dítětem odjela na ranč.

Právě na zmíněném ranči ji ale bývalý policista Marcos Aparecido, kterého najal ‚Špageta‘, zavraždil. Těla se zbavil zvráceným způsobem. Nejdříve jím nakrmil rotvajlery, zbytky pak zabetonoval. Její ostatky se do dneška nenašly. Její dítě nalezli později policisté ve slumu na okraji Belo Horizonte.

Bruno byl zatčen 7. července, kdy měla policie dostatek důkazů k jeho obvinění. Během procesu se nepřiznal. Z vraždy obvinil ‚Špagetu‘. Proces trval dlouhé tři roky, v roce 2013 byl obviněn ke 22 letům vězení, ‚Špageta‘ dostal 15 let a vrah Aparecido 36 let. Ti tři se od té doby neviděli.

Ve vězení dlouho nepobyl

Fotbalový brankář si ale dlouho neodseděl. V roce 2013 dostal možnost odpykat část trestu v domácím vězením, vrátil se dokonce i k fotbalu, ale nejvyšší soud ho brzy poslal zpátky do věznice. O tři roky později už byl dočasně propuštěn, dokonce podepsal smlouvu s fotbalovým klubem Minas Gerais Boa Esporte.

Podepsání Bruna tehdy vedlo k celonárodním protestům, z klubu odstoupili tři velcí sponzoři. Bruno odchytal pouze pět zápasů, pak se zase musel vrátit do vězení. O jeho možném návratu do fotbalu se vedou v Brazílii spekulace nadále. „Po tak ohavném zločinu je sporné dovolit tomu vrahovi být znovu v pozici národního idola,“ kroutila hlavou místní moderátorka.

„Chce se znovu začlenit do společnosti. Jediné, co může dělat, je hrát fotbal,“ snažila se ho bránit právnička. Matka zavražděné Elizy je ale jiného názoru. „Soudy mu neustále plní přání, zatímco já ještě nenašla ostatky své dcery,“ vyčinila soudům.

Elizin a Brunův syn žije nyní s babičkou, Elizinou matkou. Dnes je mu deset let. „Chtěl bych mu všechno říct a požádat ho o odpuštění,“ vzkázal otec malého Bruninha. Matku mu ale vrátit nezvládne.