Slávista Coufal: Pomohla nám pauza kvůli koronaviru, dali jsme se dokupy

Praha Odpovědi na otázky k oslavám nechával na svém tříletém synovi Nicolasovi. „Oslavíme to doma. Dáme si čokoládu. Vožereme se,“ napovídal mu šeptem fotbalista Vladimír Coufal. Právě se Slavií obhájil ligový titul.

Co sezona, to zlato.

Ve Slavii je sedmadvacetiletý obránce dva roky a nezná nic jiného než triumf ve Fortuna lize.

„Čeká nás kvalifikace o Champions League. Kdyby to zase vyšlo... Bylo by neuvěřitelný udělat za dva roky dva tituly a dvakrát hrát Ligu mistrů. To by byla pohádka,“ zasnil se, když ve středu pozdě večer se synem v náručí dával rozhovor reportérovi televize O2.

Bylo krátce po utkání s Plzní, Slavia vyhrála 1:0 a s předstihem stvrdila první místo, na které se dostala už po druhém ligovém utkání loni v červenci. Ve středu odehrála dvaatřicátý ligový duel.

„Obhajoba byla těžší než první titul. Hlavně z psychického hlediska. Po podzimu jsme měli šestnáct bodů náskok, pak odešli zkušení hráči, aby dostali prostor ti mladší. Chvíli trvalo, než si uvědomili, kde jsou a o co se hraje,“ vykládal Coufal.

„Co si budeme povídat, pomohla nám ta nucená přestávka kvůli koronaviru. Dali jsme se dokupy, vrátili jsme se k našim principům,“ líčil.

„Plzeň nám šlapala na paty, dotahovala se na nás. A ať chcete, nebo ne, tak se vám to vkrádá do hlavy. My zkušení jsme měli za úkol mladším klukům pomáhat.“

Plzeň během jara šestnáctibodové manko stáhla o deset bodů. Ale když došlo na rozhodující zápas, nezvládla ho.

„Příchodem trenéra Guľy dostala nový impuls. Hrála fantasticky, soupeři jí nestačili. Když hráli u nás ten první zápas, měli jsme z toho respekt. Ale taky jsme věřili v naši kvalitu. A nakonec jsme ukázali, že jsme byli lepší. A to nám vlilo sebevědomí, další zápasy jsme zvládali,“ poznamenal Coufal.