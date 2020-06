Koleno drží. Konečně se mohu soustředit jen na fotbal, pochvaluje si boleslavský střelec Mašek

Na podzim hostoval ve Zlíně a po vážném zranění kolene to vypadalo, že pro něj sezona skončila. Dominik Mašek se ale dokázal dát zdravotně dohromady a v nedělním utkání nadstavbové skupiny o účast v pohárové Evropě vystřelil Mladé Boleslavi vítězství 2:1 nad Českými Budějovicemi: „Znovu jsme si sáhli na ten vítězný pocit, což je velice povzbuzující.“

Jak byste zhodnotil utkání s Českými Budějovicemi?

Konečně se nám podařilo zvítězit. Škoda té inkasované branky v prvním poločase. Sice jsme neproměnili penaltu, ale ani to nás nepoložilo. Zvedli jsme se a po přestávce na hřišti dominovali. Myslím si, že jsme mohli vyhrát i vyšším rozdílem, ale i tento výsledek je směrem k odvetě povzbuzující.

Postaral jste se o rozhodující branku, trefil jste se i v minulém zápase proti Karviné. Cítíte formu?

Na podzim jsem prodělal vážné zranění (přetržené kolenní vazy, pozn. red.), takže mě především těší, že mohu pravidelně nastupovat a sbírat minuty na hřišti. To, že se mi daří týmu pomoct vstřelenými góly, je příjemný bonus. Jsem za to moc rád.

Vaše zdravotní problémy už úplně odezněly?

Koleno opravdu drží, musím to zaklepat. Už ho vůbec necítím, takže se konečně mohu stoprocentně soustředit na fotbal.

Jsou pro vás výkony z poslední doby velkou motivací do další práce?

Určitě. Vzpomínám si, jak jsem kvůli zranění v podstatě kompletní půlrok strávil v posilovně, nic jiného jsem dělat nemohl. Vrátit se zpět bylo složité, ale je skvělé vidět, že se mi tvrdá práce začíná vyplácet. Získávám herní praxi a cítím se dobře. Musím v nastoleném trendu pokračovat.

Jak se vaše branka proti Dynamu vůbec zrodila?

Měl jsem poměrně snadnou pozici. Po centru z levé strany prolétl balon Wagimu (Tomáš Wágner, pozn. red.) mezi nohama a mně už jen stačilo nastavit nohu a uklidit ho do branky. Jsem rád, že jsem situaci dobře přečetl a byl na správném místě.

Výhra je pro vás velkou vzpruhou, že? Poslední dobou se vám moc nedařilo…

Máte pravdu, nebylo to z naší strany ono. Znovu jsme si sáhli na ten vítězný pocit, což je velice povzbuzující. Věřím, že nás to nakopne, že zvládneme i odvetu v Českých Budějovicích a postoupíme. Uděláme pro to maximum.