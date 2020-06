Dynamo v Boleslavi neudrželo vedení. Projevila se naše nezkušenost, říká Horejš

Mladá Boleslav Před začátkem sezony byli pasováni mezi hlavní adepty na sestup. České Budějovice ale zakončily základní část na sedmém místě, a mohou tak bojovat o účast v pohárové Evropě. Jihočeši sice odjeli z Mladé Boleslavi poraženi, ovšem ani výsledek 1:2 není směrem k odvetě, která se hraje v sobotu, neřešitelnou záležitostí. „Doma jsme velice silní. Věřím, že to před našimi fanoušky zvládneme,“ prohlásil odhodlaně trenér Dynama David Horejš.

Jak byste zhodnotil utkání v Mladé Boleslavi? Po prvním poločase to vypadalo nadějně.

Přijeli jsme sem s tím, že chceme hrát aktivně a vstřelit branku, která v pohárové matematice znamená strašně moc. To se nám povedlo, do zápasu jsme vstoupili dobře. Sice jsme čelili penaltě, ale myslím si, že první poločas se nám celkově vydařil, Boleslav jsme drželi daleko od naší branky.

V čem byl ve druhé půli největší problém?

Po přestávce se trochu projevila naše nezkušenost. V základní sestavě jsme měli dva devatenáctileté mladíky, pro ně i pro řadu dalších se jedná o první sezonu v nejvyšší soutěži. Kluci na hřišti odvedli stoprocentní výkon, ale chyběl nám větší klid. Ztráceli jsme balony při přechodu do útoku a otevírali soupeři okna v defenzivě. Hlavně před druhým gólem jsme na půlce zbytečně přišli o míč a Boleslav nás potrestala.

Sice odjíždíte poraženi, ale stav 1:2 se dá v odvetě určitě zvrátit, že?

Mrzí nás, že si neodvážíme alespoň remízu, ale pořád jsme teprve v poločase. Příští víkend hrajeme doma, kde jsme velice silní. Pořád je to otevřené, máme slušnou šanci postoupit. Vydáme se na maximum a já věřím tomu, že to před našimi fanoušky zvládneme.

Po prvním poločase střídal Tomáš Sivok. Proč?

Trápily ho problémy s kolenem. Asi se bude jednat o něco vážnějšího, protože jak Tomáše znám, jen tak by se vystřídat nenechal. Opřít se nemůžeme ani o Jardu Drobného. Jejich zranění nám trochu komplikují organizaci hry, na hřišti chybí výrazné osobnosti. Mladá stoperská dvojice zvládla druhý poločas velmi dobře, ale je jasné, že hráče, jakým je Tomáš Sivok, lze nahradit jen velmi obtížně.

Vnímal jste podporu vašich fanoušků, kteří strávili celé utkání v prostoru vedle stadionu?

Před našimi fanoušky smekám! Nemohli na stadion, ale i tak absolvovali dlouhou cestu do Boleslavi a podporovali nás. Patří jim velký dík. Zároveň bych je chtěl pozvat na sobotní odvetu. Doufám, že přijdou na stadion a společně dokráčíme k postupu.