Byl to boj, derby. V útoku to nebylo ono, říká po duelu s Evertonem trenér Liverpoolu Klopp

Liverpool Trenéra Jürgena Kloppa mrzelo, že si fotbalisté Liverpoolu v prvním utkání anglické ligy po koronavirové pauze v městském derby proti Evertonu nevypracovali šance. Bod za bezbrankovou remízu v utkání 30. kola však německý kouč bral. „Reds“ vedou o 23 bodů před Manchesterem City, který má zápas k dobru, a k prvnímu titulu po 30 letech jim stačí uhrát pět bodů.

„Neměli jsme dostatek šancí. Většinu času jsme dominovali, ale největší příležitost si vypracovali oni. V naší hře se mi líbila spousta věci, ale v útoku to nebylo ono. Chyběl nám rytmus,“ citoval Kloppa klubový web.



„Byl to opravdu boj. Oba týmy ukázaly, že je to derby. Intenzita, fyzická hra, nasazení u všech hráčů. Everton velmi dobře bránil a my jsme neuměli využít prostor. Když se ale teprve znovu rozehráváte, je to normální,“ uvedl německý trenér.

Liverpool musí na oslavy ještě počkat

Jeho svěřenci nezvítězili v ligové sezoně teprve ve třetím ze 30 zápasů. „Bod si zasloužíme. Všechna derby vypadala podobně. Everton byl pokaždé výborně organizovaný, takže jsme museli hodně běhat, ale vypadali to, že jsme na tom dobře,“ řekl někdejší kouč Mohuče a Dortmundu.



Liverpool málem prohrál, ale zachránil ho brankář Alisson a následně i štěstí. V 80. minutě vytáhl brazilský gólman konečky prstů patičku Dominica Calverta-Lewina a následná dorážka Toma Daviese skončila na tyči. „Tohle dělá brankář světové extratřídy. Po 90 minut nemá moc práce, ale pak musí ve vteřině předvést zákrok a to on přesně udělal,“ konstatoval nejlepší trenér podle světové federace FIFA za rok 2019.

Kouč Evertonu Carlo Ancelotti byl s výkonem svého mužstva spokojený. „Nebylo to otevřené utkání, protože to jsme nechtěli. Předvedli jsme dobrý výkon proti silnému týmu. Remíza je zasloužená,“ prohlásil italský trenér.



„Byli jsme soustředění, hráli jsme obětovavě. Na konci jsme měli možnost skórovat. Liverpool odehrál dobrý zápas, více držel míč, ale nám se v defenzivě hodně dařilo,“ uvedl Ancelotti.