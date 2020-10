Petr Čech na soupisce Chelsea? Není tam jen na okrasu, říká trenér Lampard

Londýn V úterý byl poslední den, do kterého musely kluby odevzdat soupisky na právě probíhající sezonu. Jedno jméno však fotbalové fanoušky zaskočilo. Na soupisce londýnské Chelsea se totiž objevil Petr Čech, slavný brankář, který vloni ukončil kariéru.

Osmatřicetiletý brankář ukončil kariéru v loňském roce, tehdy působil ještě v konkurenčním Arsenalu. Většinu své kariéry ovšem strávil právě v Chelsea a není proto divu, že tam také zamířil hned, jak to bylo možné. Momentálně jí pomáhá s přípravou brankářů a působí jako poradce sportovního a technického úseku.

Kdo si ale myslel, že je jeho brankářská kariéra naprosté tabu, ten se dost možná zmýlil. Objevil se totiž na soupisce pro další sezonu anglické ligy jako třetí brankář. Jeho umístění zpátky do týmu dává smysl. Rozhodně se nepočítá s tím, že by se měl stát jedničkou klubu. Vzhledem ke koronavirové pandemii, kdy není nezvyklé, že je v karanténě půlka týmu, bude v roli ‘nouzového brankáře’. Na hřiště by se tedy dostal tehdy, pokud by byli zbylí brankáři nemocní nebo v karanténě.

„Pete už nějakou dobu trénuje s brankáři. To je myslím do značné míry všeobecně známé. Trénuje s nimi už spousty dní, což je pro ně neocenitelné,“ vysvětlil kouč Chelsea Frank Lampard důvody, proč se rozhodl klubovou legendy povolat zpátky do zbraně.

„Pomáhá to brankářům s tréninkem i mně, protože jim předává kvalitu a zkušenosti. Měli jsme v týmu místo a víme, že to kvůli covidu nebude běžný rok. Může se stát cokoliv a mohli bychom mít problémy se sestavou základní jedenáctky. Pete se bude stále věnovat své obvyklé práci, ale bude tu pro případ, že bychom ho potřebovali,“ doplnil v rozhovoru pro klubové stránky.

„Je v dobré kondici a pořád relativně mladý, takže by pravděpodobně hrát mohl. Nemůžu slíbit, že bude v sezoně chytat nějak často. Záleží na tom, jak bude pokračovat covidová pandemie, ale říkal jsem si, že by nebylo špatné mít ho v týmu. Může to pomoci hlavně brankářům, když mezi sebou uvidí jednoho z nejlepších gólmanů moderní doby.“

Lampard pak přiznal, že Čech v týmu rozhodně nebude pouze na okrasu, ač si uvědomuje, co všechno se Chelsea s Čechem v bráně podařilo. „Nemohl jsme chtít nic lepšího než mít Čecha v týmu,“ dodal ale.