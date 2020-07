LEŽÁK: Základní skupina a dost. Osmifinále Ligy mistrů je pro české kluby už roky zakleté

Praha Z posledního utkání v základní skupině G Ligy mistrů v sezoně 2003/04 už ubíhaly poslední sekundy nastaveného času. Karel Poborský nadvakrát rozehrál přímý kop do pokutového území Lazia Řím, před brankářem do míče trknul Marek Kincl a trefou na konečných 1:0 poslal Spartu do osmifinále nejslavnější klubové soutěže.

„Byl jsem nadšený z toho, čím mě poslední zápas za Spartu obdaroval,“ vzpomínal hrdina Kincl. Věděl, že už si v následném play off nezahraje – měl podepsaný zimní přestup do Petrohradu. „Skončil jsem na absolutním a nečekaném vrcholu.“



Nutno podotknout, že k postupu Pražanům pomohla také výhra Chelsea 2:0 v souběžně hraném duelu na Besiktasi, každopádně sparťané si v následném úvodním klání play off užili dvojzápas s hvězdami nabitým AC Milán, tehdy obhájcem trofeje. Po domácí remíze 0:0 (na snímku) a venkovní porážce 1:4, kdy přitom snaživí Letenští drželi postupové skóre do 66. minuty, Sparta ve slavné soutěži pro tento ročník skončila. Přesto se její účinkování hodnotilo jako další z úspěchů.

Na přelomu tisíciletí se tehdejšímu českému hegemonovi dařilo postoupit ze základní skupiny Champions League každý druhý rok, povedlo se jí to konkrétné v sezonách 1999/00, 2001/02 (tehdy se ještě hrály osmifinálové skupiny) a 2003/04. To český fotbalový národ pochopitelně namlsalo a za úspěšné výsledky zároveň do sparťanské pokladny pravidelně připlouvaly stamiliony korun, díky nimž si na Letné mohli vždy dovolit nakupovat nejlepší hráče v tuzemsku. Konkrétně Kincl trefil postupový bonus 60 milionů.



Zápas na San Siru 10. března 2004 byl však zatím poslední účastí českého klubu v Lize mistrů dál než v její základní skupině. Od té doby si hlavní fázi zahrály třikrát Plzeň a dvakrát Slavia, ale postupu se reálně nepřiblížily. Naštěstí často došly relativně daleko v Evropské lize, čímž udržují český i svůj koeficient.

V dlouhodobém pořadí klubů, které zahrnuje vždy posledních pětiletku, to však není žádná sláva. Nejvýš (46.) je aktuálně Plzeň, pravidelně hrající v hlavní fázi Ligy mistrů či Evropské ligy. Druhá zůstává Sparta, která se však již řadu let souží a z aktuálně 54. místa se brzy propadne kvůli vypršení bodů z úspěšného ročníku 2015/2016. Slavii se skvěle povedl minulý ročník, kdy v Evropské lize došla až do čtvrtfinále, zatím to ale stačí na 59. příčku.

Znamená to, že pokud by se některý z dua Slavia, Plzeň, tedy letošního mistra a vicemistra, dostal z kvalifikace do základní fáze Ligy mistrů, opět ho budou zřejmě čekat velmi těžcí soupeři. To šance na postup dál už předem snižuje.