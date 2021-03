‚Lidská práva na hřišti i mimo něj‘. Norští fotbalisté na dálku podpořili dělníky v Kataru, přidali se i Němci

Praha Norští fotbalisté nesouhlasí s konáním mistrovství světa v Kataru. Před kvalifikací MS proti Gibraltaru si tak oblékli na protest trička s nápisem: „Lidská práva na hřišti i mimo něj.“ Později se přidali i fotbalisté německé reprezentace.

Bojkot nadcházejícího mistrovství světa ve fotbale navrhlo národnímu týmu několik velkých norských klubů. Šampionát v Kataru se má konat v roce 2022, je však kritizován za špatné podmínky cizineckých pracovníků.

Podle Guardianu od roku 2010, kdy Katar pořadatelství získal, tam zemřelo více než 6500 zahraničních pracovníků. „Míra úmrtnosti je v těchto komunitách v očekávaném rozmezí vzhledem k velikosti této populaci,“ mávla nad tím rukou katarská vláda.

Norští fotbalisté to ale nechtějí nechat jen tak. „Chceme vyvinout tlak na FIFA, aby byla přímější a tvrdější vůči katarským úřadům. Musí stanovit přísnější podmínky,“ vysvětlil důvod protestu trenér norské reprezentace Stale Sobakken.

Norové v kvalifikaci porazili Gibraltar 3:0 a na nadcházející ročník si dělají velké ambice. Vzhledem k silnému týmu v čele s Erlingem Haalandem a Martine Odegaardem si věří i na vyšší příčky.

Inspirovat norskými fotbalisty se rozhodli i hráči Německa. Ti oblékli trika s nápisem „LIDSKÁ PRÁVA“. „Mistrovství světa se blíží a bavíme se o tom mezi sebou. Chtěli jsme ukázat, že to neignorujeme. Napsali jsme si to sami. Máme značný vliv a můžeme toho využít k prosazovaní hodnot, které podporujeme. Tohle bylo jasné,“ řekl televizní stanici RTL záložník Leon Goretzka, který ve čtvrtečním utkání v Duisburgu prvním gólem nasměroval německý tým k výhře 3:0.

Kouč Joachim Löw potvrdil, že šlo o vlastní iniciativu hráčů. „Je to naše první prohlášení, jako týmu. Podporujeme lidská práva, bez ohledu na místo. Jsou to naše hodnoty. Proto bylo to prohlášení velmi vhodné a důležité,“ uvedl Löw.