Liga má další problém, tři nakažené koronavirem mají také v Olomouci

OLOMOUC Testování na koronavirus před úvodním zápasem nové prvoligové sezony odhalilo ve fotbalové Olomouci tři nakažené. Řekla tisková mluvčí Sigmy Alice Zbraňková. Hanácký klub čeká na další kroky krajské hygienické stanice, v ohrožení je jeho sobotní domácí utkání 1. kola nejvyšší soutěže s Libercem.

Podle serveru iSport.cz měli pozitivní test dva členové realizačního týmu a jeden hráč. „Jsme v úzké součinnosti s krajskou hygienickou stanicí. Čekáme na její další vyjádření a doporučení a podle toho se budou odvíjet další kroky,“ uvedla Zbraňková.

Dva případy covidu-19 se před dnešním zápasem s Opavou objevily v Plzni, kde se nakazili hráč a člen širšího realizačního týmu. Podle výsledků ranních kontrolních odběrů se rozhodne, zda budou moci Západočeši od 18:00 k úvodnímu duelu sezony nastoupit. Pokud testy budou negativní, bude se utkání v Plzni hrát, neboť v pondělí se karanténní opatření zmírnila.

Až do začátku tohoto týdne platilo, že v případě pozitivního testu u některého z hráčů musel do dvoutýdenní karantény celý tým. Po jednání rady vlády pro zdravotní rizika se zástupci sportů mají nově zamířit do izolace jen nakažení, pokud budou ostatní členové mužstva negativní.

Před startem sezony se koronavirus vyskytl i v mistrovské Slavii. Červenobílí kvůli jednomu pozitivnímu případu museli na začátku minulého týdne předčasně odcestovat ze soustředění v Rakousku a několik dnů byli v izolaci. Další dvě vlny kontrolních testů však u Pražanů až na nakaženého dopadly negativně. Pokud projdou i sobotními odběry, budou moci v neděli nastoupit k úvodnímu kolu v Českých Budějovicích.