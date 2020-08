Patálie se startem ligy. Opava už čeká v Plzni na zápas, bude se ale hrát?

Plzeň Ostře sledovaný začátek nové sezony potkal zádrhel. Ročník má dnes odstartovat duelem Plzně s Opavou (od 18 hodin), oba týmy, natož fanoušci však zatím stále nevědí, zda se hrát vůbec bude.

Ve středu se koronavirus objevil u jednoho z fotbalistů, a tak včera musel jít celý plzeňský klub na kontrolní testy. Ty odhalily dalšího nakaženého, tentokrát člena realizačního týmu. Oba jsou přitom bezpříznakoví.



„Ligová fotbalová asociace přijala ve čtvrtek večer zprávu o dalším pozitivním případu z ranní kontrolní vlny testů na přítomnost viru SARS-CoV-2 v klubu Viktorie Plzeň,“ informovala LFA v tiskové zprávě. „Plzeňský tým se rozhodl podstoupit další vlnu testů v pátek brzy ráno, aby jeho výsledky byly známy s předstihem před plánovaným začátkem utkání Plzně s Opavou.“

Organizační přípravy na duel se nicméně nemění ani za aktuální situace. Slezský klub bez ohledu na testování soupeřova celku vyrazil do Plzně podle původního scénáře den před utkáním. „V případě, že páteční testy v klubu FC Viktoria Plzeň budou kompletně v pořádku, odehraje se úvodní duel podle plánu, tedy s výkopem v 18.00 hodin,“ doplnila LFA.

S ohledem na oba nakažené se dostává do ohrožení rovněž středeční zápas Plzně ve 2. předkole Ligy mistrů v Alkmaaru. V případě dalších pozitivních testů a nové karantény by UEFA mohla sáhnout až ke kontumaci ve prospěch nizozemského soupeře.

Změny v opatřeních

Ještě před pár dny by Plzeň už takhle měla velký problém. Když ve svých řadách našla minulý týden nakaženého Slavia, platilo pravidlo o povinné dvoutýdenní karanténě pro všechny, kdo s ním přišli do styku. Obhájci titulu by tak nestihli svou nedělní premiéru v Českých Budějovicích.

Právě šéf sešívaných Jaroslav Tvrdík spolu s předsedou Ligové fotbalové asociace Dušanem Svobodou však dokázali při rozpravě s vládou vyjednat pro všechny sportovní kluby výjimku, aby v případě negativních kontrolních testů musel do izolace pouze nakažený jedinec či jedinci.



Pokud se utkání s Opavou sehraje, mohou do Doosan Areny přijít také diváci. Vzhledem k současným omezením by jich mohlo být okolo pěti tisíc, což je ale pořád méně, než je prodaných permanentních vstupenek. Na stadion se tak dostanou ti, kteří se o lístek přihlásili nejrychleji.

Viktoriáni si věří na titul

Plzeň, která naposledy skončila v nejvyšší soutěži druhá, do ligy vstupuje coby jeden z hlavních favoritů a ambice má vysoké. „Chceme si vzít titul zpátky do Plzně a Slavii a Spartu řádně prohnat,“ uvedl plzeňský generální manažer Adolf Šádek.

Podobně optimistická nálada se line i samotnou kabinou. „Věřím, že jsme naprosto připravení jak na první utkání, tak na boj o nejvyšší příčky. Jsem si jistý, že do toho celý tým dáme úplně všechno. Naším cílem je do sezony vstoupit úspěšně,“ citoval klub obránce Jakuba Brabce.

Plzeň si připsala vydařený konec sezony, kdy ze šestnácti duelů prohrála jediný, v přípravě pak ovládla všechny čtyři duely, a navíc ani jednou neinkasovala.



V kádru má také nové posily. Z Karviné přivítala křídelníka Adriela D’Avilu a z Liberce beka Matěje Hybše. Obránce Filip Kaša a Miroslav Káčer se v týmu představili už na konci ročníku.

„Nepodepisovali jsme kontrakty na jeden týden, ale dlouhodobější, protože v nich cítíme potenciál a věříme, že se nám ho podaří rozvinout a budou platnými hráči,“ vysvětlil k výběru kouč viktoriánů Adrián Guľa.