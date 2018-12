Liverpool přežil gólovku v nastavení a v Lize mistrů postupuje, dál jde i PSG

PRAHA Liverpool, Paris St. Germain a Tottenham postupují do osmifinále Ligy mistrů. Závěrečné utkání základních skupin naopak z kola ven poslalo Neapol a Inter Milán, italské kluby doplatily na horší skóre či vzájemné utkání.

Polský útočník Arkadiusz Milik z Neapole si povedeným prvním dotykem zpracoval centr za obranu, byl sám před liverpoolským brankářem Alissonem a ještě měl čas se ho zeptat, kam to chce. Ale v zakončení selhal, trefil vybíhajícího gólmana.

Skupina A:

Monako - Dortmund 0:2 (15. a 88. Guerreiro)

FC Bruggy - Atlético Madrid 0:0 Skupina B:

FC Barcelona - Tottenham 1:1 (17. Dembélé - 85. Moura)

Inter Milán - PSV Eindhoven 1:1 (73. Icardi - 13. Lozano) Skupina C:

Liverpool - Neapol 1:0 (34. Salah)

CZ Bělehrad - Paris St. Germain 1:4 (56. Gobeljič - 10. Cavani, 40. Neymar, 74. Marquinhos, 90.+2 Mbappé) Skupina D:

Galatasaray Istanbul - FC Porto 2:3 (45.+1 Fighúlí z pen., 65. Derdiyok - 17. Felipe, 42. Marega z pen., 57. Oliveira)

Schalke - Lokomotiv Moskva 1:0 (90.+1 Schöpf)

Pokud by byl šikovnější, v nastaveném čase by Milik zajistil Neapoli postup do osmifinále Ligy mistrů a z prestižní klubové soutěže vyřadil Liverpool.

Nestalo, poslední finalista uhájil vedení 1:0, vyhrál a díky celkově vyššímu počtu nastřílených branek ze všech zápasů ve skupině a postoupil z druhé příčky za prvním Paris St. Germain.

Francouzský gigant v zamotané skupině C se přesvědčivým výkonem i výhrou 4:1 na hřišti Crveny zvezdy Bělehrad vyhnul nervóznímu finiši a na dálku se „vysmál“ duelu na Anfield Road. Hrozilo totiž, že se všechny tři týmy sejdou na devíti bodech, to pokud by St. Germain remizoval.

Domácí Liverpool byl aktivnější, měl víc šancí, vždyť jen Sadio Mané po přestávce neproměnil tři tutovky. Úspěšný byl jen po půlhodině Salah, který krásnou individuální akci zakončil překvapivou střelou z úhlu mezi nohama brankáře Ospiny, který čekal přihrávku.

Pro Salaha i dalšího hrdinu Alissona Beckera je výhra o to sladší, že do Liverpoolu přišli z AS Řím, což je velký rival Neapole.

Tottenham postup vystřelil v závěru

Svůj zápas nezvládl ani jiný italský klub, Inter Milán musel doma proti Eindhovenu uhrát víc bodů než Tottenham na Barceloně.

Od úvodních minut oba aspiranti na druhou příčku prohrávali, jako první se k postupu nachomýtl Inter díky svému kapitánovi Icardimu. Jenže vyrovnat se podařilo i Tottenhamu, pět minut před koncem skóroval střídající Lucas Moura.

Oba týmy za suverénní Barcelonou nasbíraly po osmi bodech, Tottenham jde dál díky lepším vzájemným utkání, v Miláně sice prohrál 1:2, ale doma zvítězil 1:0.

Ve skupině A se hrálo už jen o to, kdo půjde dál z první příčky a bude mít výhodnější nasazení pro los osmifinále. Dortmund uhrál kýženou výhru v Monaku, kdežto Atlético Madrid jen remizovalo v Bruggách. Atlético i Dortmund získaly stejně bodů, ale německý klub skupinu vyhrál díky lepším vzájemným utkáním (4:0 a 0:2).

Galatasaray jde do Evropské ligy

V déčku už předem bylo jisté, že Porto vyhraje skupinu a Schalke postoupí do osmifinále z druhé příčky. Hrálo se o třetí místo a účast v jarní části Evropské ligy.

Lokomotiv musel v Gelsenkirchenu vyhrát, aby měl naději, ale gól dát nedokázal. A když v závěru ruský celek riskoval, v poslední minutě od Schalke inkasoval a podlehl 0:1.

To pomohlo Galatasaray Istanbul, který by o třetí místo přišel jen v případě porážky a výhry Lokomotivu.

Fanouškům v Istanbulu tak nemuselo tolik vadit, že proti Portu od začátku jejich tým ztrácí. Vzrušující první poločas, Porto vedlo 1:0, z nafilmované penalty zvýšilo, ale do přestávky domácí rovněž z pokutového kopu dali na 1:2. Po půli šli hosté znovu do dvoubrankového vedení, domácí znovu snížili, vzápětí měli výhodu druhé penalty, ale Fighúlí trefil břevno. Ani závěrečný nápor vyrovnání nepřinesl.

Skupina A: 1. Dortmund 6 4 1 1 10:2 13 2. Atlético Madrid 6 4 1 1 9:6 13 3. FC Bruggy 6 1 3 2 6:5 6 4. Monako 6 0 1 5 2:14 1

Skupina B: 1. FC Barcelona 6 4 2 0 14:5 14 2. Tottenham 6 2 2 2 9:10 8 3. Inter Milán 6 2 2 2 6:7 8 4. PSV Eindhoven 6 0 2 4 6:13 2

Skupina C: 1. PSG 6 3 2 1 17:9 11 2. Liverpool 6 3 0 3 9:7 9 3. Neapol 6 2 3 1 7:5 9 4. CZ Bělehrad 6 1 1 4 5:17 4