Lukrativně placený, leč odstavený. Stojí Özila místo v sestavě Arsenalu angažovanost za práva Ujgurů?

Londýn Má jednu z nejlukrativnějších smluv v Premier League, přesto si prestižní anglickou soutěž nemá šanci zahrát. Důvod? Mesut Özil není na soupisce Arsenalu dokonce ani v Evropské lize a může hrát tak pouze za výběr do 23 let, fanoušci Gunners žádali jeho vyloučení z kádru za politické názory, trenér Mikel Arteta však mluví o sportovních důvodech.

Dvaatřicetiletý Özil v prosinci minulého roku na svém instagramovém účtu označil etnickou turkickou skupinu Ujgurů za „válečníky, kteří odolávají perzekuci“.

„Korány se v Číně spalují, mešity se uzavírají, islámské teologické školy a medresy se zakazují, náboženské vůdce jednoho po druhém zabíjejí. Navzdory tomu zůstávají muslimové zticha,“ napsal Özil v turečtině.

Učinil tak na pozadí vlajky Východní turkestánské republiky, která krátce existovala ve 40. letech minulého století. Nyní území známé jako Sin-ťiang kontroluje Čína.

Čína podle nové zprávy australské organizace ASPI (Australian Strategic Policy Institute) rozšiřuje svoji síť detenčních center, v nichž jsou drženi příslušníci ujgurské menšiny. Podle ASPI se v provincii Sin-ťiang na západě Číny nachází patrně 380 takových zařízení, ve kterých nutí pracovat tisíce Ujgurů v továrnách, jež produkují výrobky světovým značkám.



Čínská fotbalová asociace vyjádřila nad Özilovým příspěvkem „velké rozhořčení a zklamání“. V čínské verzi Pro Evolution Soccer 21 je Özil dokonce vymazaný, zápasy Arsenalu pro čínské televize, ve kterých měl německý záložník nastupovat, byly přesunuty na utkání jiných klubů.

Proč čínská teorie?

Po jmenování Mikela Artety novým trenérem Arsenalu startoval Özil ve všech z 10 zápasů Premier League (ve stejném měsíci, kdy napsal svůj komentář k situaci Ujgurů). Od doby, co zasáhla koronavirová pandemie, už ale německý záložník v dresu Arsenalu přestal nastupovat.

Na začátku této sezony se navíc Özil nedostal do soupisky pro Premier League ani Evropskou ligu, takže může působit maximálně v rezervním týmu Arsenalu do 23 let, k tomu všemu má rodák z Gelsenkirchenu velice lukrativní smlouvu.

350 tisíc liber týdně (10,4 milionu korun), kontrakt mu však vyprší během příštího léta.

„Jsem opravdu hluboce zklamaný z faktu, že jsem zatím nebyl zařazen na soupisku pro tuto sezonu Premier League,“ uvedl Özil v prohlášení na sociálních sítích. „Když jsem v roce 2018 podepsal nový kontrakt, slíbil jsem loajalitu a věrnost Arsenalu - klubu, který miluju. Mrzí mě, že to nebylo vzájemné. Jak jsem zjistil, loajalita je v dnešní době těžko k dostání,“ přidal bývalý německý reprezentant.

Začátkem tohoto měsíce navíc Özil žádal na sociálních sítích k řešení probíhajícího násilného konfliktu mezi mezi Ázerbájdžánem a Arménií ohledně oblasti Náhorního Karabachu a řadě fanoušků došla trpělivost. Kvůli politickým vyjádřením začali žádat vedení Arsenalu o jeho vyloučení z mužstva.

„Byli jsme s trenérem Artetou na pozitivní vlně a řekl bych, že mé výkony byly velmi dobré. Pak se ale věci opět změnily a mně nebylo dovoleno hrát fotbal za Arsenal,“ prohlásil Özil.

Stála za jeho vyřazením z kádru jeho politická angažovanost?