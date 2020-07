Magnet na úspěchy. Coman má ve 24 letech už 19 trofejí, před dvěma roky přitom zvažoval konec kariéry

BERLÍN/PRAHA Každý sportovec sní o tom, že jednou něco velkého vyhraje. Většina z nich ale na vytoužené úspěšné výsledky nedosáhne za celou kariéru. Fotbalista Kingsley Coman představuje pravý opak. Ofenzivní hráč, který momentálně hájí barvy Bayernu Mnichov, posbíral během posledních osmi sezon neuvěřitelných devatenáct trofejí.

Být vícenásobným mistrem Francie, Itálie a Německa ve čtyřiadvaceti letech, to je opravdu slušná vizitka. Ano, někdo by mohl namítnout, že Coman doposud oblékal jen dres Paris Saint-Germain, Juventusu Turín a mnichovského Bayernu. Tedy klubů, které v poslední době na svých domácích scénách naprosto dominují. Sbírka francouzského reprezentanta je ale i tak naprosto obdivuhodná. A to nezapomínejme, že má doma také stříbrnou medaili z evropského šampionátu v roce 2016.



Na konci června oslavil Coman zisk dalšího, v pořadí již pátého titulu německého mistra. Bavorský velkoklub ovládl Bundesligu potřicáté v historii a potvrdil svou nadvládu. Opět si počínal naprosto suverénně, třináctibodová ztráta druhé Borussie Dortmundu hovoří za vše. O víkendu navíc svěřenci trenéra Flicka zkompletovali double, když ve finále poháru přestříleli Bayer Leverkusen 4:2.

Úvahy o předčasném konci

Že je rodák z Paříže prostě dítě štěstěny? Ne tak docela. Kromě radostných událostí provází jeho kariéru také celá řada zranění. V průběhu roku 2018 trápily Comana vážné problémy s kotníkem, které jej připravily o účast na světovém šampionátu, kde Francie nakonec získala zlato. Nejcennější fotbalovou trofej tak musel oplakat.

Kingsley Coman (24) Francouzský ofenzivní záložník hraje za Bayern Mnichov, s nímž získal pětkrát ligový titul, třikrát pohár a třikrát superpohár. Začínal v Paris St. Germain , jemuž pomohl dvakrát vyhrál ligu, jednou pohár a superpohár. S Juventusem zase dvakrát opanoval italskou ligu, jednou pohár a jednou superpohár.

„Byl to pro mě konec světa, podobné období už nechci nikdy zažít. Co je moc, to je moc. Už jsem absolvoval dvě operace, na třetí jít odmítám. Pokud dojde k dalším problémům, budu to brát tak, že nejsem ze zdravotního hlediska schopen hrát na takové úrovni a začnu nový život,“ připustil tehdy francouzský reprezentant brzký konec kariéry.



Na konci minulého roku si Coman v utkání základní skupiny Ligy mistrů proti Tottenhamu zase natrhl kolenní pouzdro, což často bývá pro fotbalisty nepříjemné zranění, u něj však dost možná osudový lékařský zákrok nebyl potřeba.

Odchovanec PSG přes tyto peripetie na fotbal nezanevřel a dobře udělal, svou už tak nebývale bohatou sbírku trofejí může dál rozšiřovat.

Na konkurenci je zvyklý

V Mnichově má platnou smlouvu až do roku 2023. Pokud se rozhodne ji dodržet, bude mít od příští sezony na postu levého křídla velkou konkurenci. Vedení bavorského giganta totiž přivedlo Leroye Saného, za kterého poslalo do Manchesteru City 49 milionů eur.

„Když jsem přestoupil do Bayernu, hrály tu legendy jako Robben nebo Ribéry. Prát se o místo v sestavě pro mě není problém, v takovém velkoklubu se to očekává. Leroy je skvělý fotbalista, ale jeho příchod mou budoucnost neovlivní. V klubu vědí, co se ve mně skrývá,“ nechal se slyšet sebevědomým prohlášením Coman.

A kdyby k jeho odchodu časem přeci jen došlo, zájemců bude mít čtyřiadvacetiletý Francouz určitě dost. Možná by se na něj měly zaměřit kluby jako Manchester United, Arsenal či Tottenham, které na ligový titul už nějakou dobu marně čekají. Třeba by se i na ně, s Comanem v sestavě, konečně usmálo fotbalové štěstí.