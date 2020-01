Majitel Sheffieldu ušil na svůj tým bič. Když nepostoupí do Premier League, budou diváci chodit na fotbal zadarmo

PRAHA Tomu se říká sázka do loterie. Dejphon Chansiri, thajský majitel Sheffieldu Wednesday, chce na stadion kdysi slavného anglického fotbalového klubu přitáhnout diváky za každou cenu. Proto přišel s opravdu revoluční novinkou.

Zaplaťte si permanentku na příštích 10 let (ceny se pohybují v rozmezí od 4550 do 6400 liber), ty se ale začnou odpočítávat až ve chvíli, kdy „Sovy“ postoupí zpět do Premier League.



A to nebude pro druholigové Wednesday zrovna jednoduché. Vždyť čtyřnásobný anglický šampion hrál mezi elitou naposledy před dvaceti lety.

A teď si vezměte, že stejně dlouho bude aktuálně šestý tým tabulky Championship League na postup ještě čekat...

Aby se tak thajskému šéfovi jeho inovace vyplatila. Spíš se zdá, že vytvořil zbytečný tlak na své trenéry a hráče a sám si na sebe upletl pořádný bič.