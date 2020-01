Vládli na hřišti, nyní šéfují střídačce: (staro)nová jména Arteta, Lampard či Gerrard opět v akci

Praha Pár let zpět udivovali na trávnících, teď udělují pokyny od postranní čáry. Solskjaer, Lampard i Arteta koučují na Britských ostrovech, Xavi s Gerrardem se připravují na návrat domů. Fotbalová Evropa si jednoduše pomalu zvyká na (staro)nová jména nastupující generace trenérů.

Před třemi lety na severu Londýna ukončil aktivní kariéru a na konci minulého roku se Mikel Arteta ujal v Arsenalu pozice hlavního trenéra.

V sedmatřiceti letech patří k vůbec nejmladším ve svém oboru a řadí se k nastupující generaci nedávných fotbalových hvězd, které zkouší štěstí v pozici trenérů.

Ve své pozici stihl elegantní Španěl doposud čtyři ligové duely. „Kanonýři“ si v nich připsali sice jen pět bodů, ale k nepoznání změnili svůj herní projev.

Zvláště pak v duelu s Manchesterem United (shodou okolností vedeným dalším mladým manažerem, Olem Gunarem Solskjaerem) ukázali, že jim nově naservírovaná filozofie Guardiolova učně sedí. Vysoký presink, ohromné nasazení a zlepšená rozehrávka.

Týmu po odvolání Unaie Emeryho dodal drajv a ukázal cestu, kterou by se měl ubírat.

Proč to nezvládl jeho předchůdce? Důvodů je povícero. Arteta má ke klubu velmi blízký citový vztah, vedl jej jako kapitán, odehrál za něj 150 zápasů. Navíc plynule ovládá anglický jazyk, s čímž měl jeho krajan problém.

Navíc má mnohem blíž k samotné kabině. Vždyť před pár lety seděl na stejných místech jako Lacazette, Özil a další.

Italského „staříka“ nahradil mladší Lampard

Podobně se cítí i pár kilometrů jižněji. Chelsea řešila svou budoucnost už před sezonou, když se rozloučila s jednašedesátiletým italským svérázem Mauriziem Sarrim. Ukázala na o dvacet let mladšího Franka Lamparda, klubovou legendu a miláčka ochozů Stamford Bridge.

Mikel Arteta (37 let) - Arsenal

Frank Lampard (41) - Chelsea

Ole Gunnar Solskjaer (46) - Manchester United

Gennaro Gattuso (42) - SSC Neapol

Simone Inzaghi (43) - Lazio Řím

Filippo Inzaghi (46) - Benevento

Andrej Ševčenko (43) - Ukrajina

Thierry Henry (42) - Montreal Impact

Patrick Vieira (43) - OGC Nice

Joey Barton (37) - Fleetwood Town

Legendární záložník Albionu přitom měl za sebou jeden odkoučovaný ročník v druholigovém Derby County. S Berany sahal po postupu mezi anglickou elitu, v rozhodujícím duelu však nevyzrál na Aston Villu.

Lampard se sžil s mladým kádrem „Blues“ na jedničku. Postupem času sice přišly zbytečné ztráty, ale mužstvo postavené okolo střelce Tammyho Abrahama bavilo svou hrou.

Relativně nezkušený trenér, oblečený do klubové teplákovky, nejednou dokázal, že umí skvěle reagovat na vývoj hry. Nebojí se do jejího průběhu zasáhnout brzkým střídáním a hlavně přenáší na mladičký kádr své ohromné zkušenosti ze zelených pažitů.

Podobnou změnu zažili už loni fanoušci Manchesteru United. Když klub převzal zmíněný Solskjaer, bývalý útočník Rudých ďáblů, mužstvo jako by obživlo.

Z dočasného kouče se rázem stal plnohodnotný a United opět vypadali k světu. Časem nadšení z norského sympaťáka opadlo. Přesto i on dokázal, že na to má.

Barcelona a Liverpool vyhlíží legendy

Dvě velká jména si pak nejspíše chystají giganty Liverpool a Barcelona. Lídra Premier League by v budoucnu měl převzít Steven Gerrard, svého času kapitán a modla fanoušků z Anfieldu. Angličan zatím sbírá potřebné zkušenosti ve skotském Glasgow Rangers, s nímž mimo jiné po dlouhé době ovládl Old Firm Derby na půdě Celtiku.

Nedávno s tradičním skotským celkem podepsal novou smlouvu do roku 2024. Na podobné spekulace je ale brzo ještě z jednoho důvodu – na lavičce Reds šéfuje nesmírně populární Jürgen Klopp, který s týmem opanoval poslední ročník Ligy mistrů a momentálně míří za anglickým titulem. Trofejí, na kterou čekají ve městě Beatles třicet let!

To v Katalánsku řeší úplně odlišné problémy. Ernesto Valverde byl i přes především domácí úspěchy z minulých sezon vedením Barcelony vyhozen, protože hra jeho týmu neměla patřičnou tvář. Jeho nástupcem se stal nepříliš známý Španěl Quique Setién.

Proč ne věhlasnější jméno?

Mohlo by to nahrávat teorii o námluvách s Xavim. Barcelonská legenda má k milovanému klubu více než vřelý vztah (a to včetně lídra Lionela Messiho), ale její dosavadní praxe je nedostatečná.

Setién by mohl vyplnit dobu, během které se bude tmavovlasý Španěl zdokonalovat v novém řemesle v katarském as-Saddu, který vede od minulého roku.

A co další?

V Itálii se už před časem ujal úspěšně trenérského kormidla Simone Inzaghi, jenž zdařile vede římské Lazio. Jeho starší bratr Filippo je pak momentálně na lavičce Beneventa.

Také na domácím písečku se snaží nastartovat trenérskou kariéru Patrick Vieira. Bývalý nesmlouvavý středopolař, který nejvíce úspěchů slavil v dresu Arsenalu, vede ve francouzské lize OGC Nice.

Monako se snažila dostat ze spodních vod Ligue 1 další legenda Kanonýrů. Thierry Henry v knížecím klubu nepochodil, a nyní tak rozdává pokyny od postranní čáry v kanadském klubu Montreal Impact.

Ukrajinskou reprezentaci dovedl úspěšně na evropský šampionát milánský šutér Andrej Ševčenko. A třeba takový bouřlivák Joey Barton, který si odseděl 74 dní v base, vede v Anglii třetiligový Fleetwood Town.

Na fotbalové mapě světa bychom mohli najít více podobných případů. Však i Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola a mnoho dalších jsou bývalými skvělými fotbalisty.

Ale tahle generace začala trénovat o nějaký ten rok dříve...