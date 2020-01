Z Řepky se stal komentátor. Spartu absolutně nechápu, Tijaniho měla koupit i bez zkříženého vazu, říká

PRAHA Tomáše Řepky je krátce po propuštění z vazební věznice na Borech opět všude plno. Na svém Instagramu se vyznal, že se už brzy vrátí k fotbalu jako trenér. S přestupní politikou pak radil dokonce i vedení klubu svého srdce - Sparty.

„Rozhodl jsem se, že s vámi sem tam proberu dění v českém fotbale. Zajímají mě vaše názory. Jak se díváte na kauzu Mohamed Tijani x Sparta?! Myslíte, že rozhodnutí Sparty ho nekupovat bylo správné? Díky!“ načal diskuzi bývalý kapitán Sparty.

Poukázal na stopera druholigové Jihlavy z Pobřeží slonoviny, který měl minulý týden odejít do Sparty, neprošel ale zdravotní prohlídkou, protože nemá na jednom z kolen přední zkřížený vaz.

„Sparta se zbavila Davida Hovorky a z něho se stal v Jablonci a pak ve Slavii nejlepší stoper ligy. A proto nerozumím tomu, proč Tijaniho nekoupili,“ pokračoval Řepka v diskuzi.



„Každej to má jinak. Znám spoustu fotbalistů, co křižák neměli a hráli do 35 let. Respektuju opačné názory, ale já bych Tijaniho koupil. Záleží na vkusu, ale pro mě je komplexnější než třeba Břečka, Kačaraba či Stronati,“ poukázal na jména dalších ligových stoperů.



Na rozdíl od některých fanoušků Sparty mu nevadí ani tmavá pleť Tijanyho. „Našeho Bonyho jste taky milovali. Předsudky nemám rád,“ dodal Řepka.