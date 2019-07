Za hodinu prací o den v base méně. Soud zkrátil Řepkovi trest, doma by mohl být ještě letos

Praha Fotbalista Tomáš Řepka se možná dostane z vězení dřív, než se původně očekávalo. Obvodní soud v Praze 6 mu už v květnu zkrátil 2,5letý trest o 293 dní, informoval deník Blesk. Odsouzený fotbalista navíc může požádat o podmínečné propuštění už letos v prosinci po odpykání třetiny trestu.

Obvodní soud v Praze 6 rozhodl, ještě předtím než Řepka nastoupil do vězení, že se fotbalistův trest výrazně zkrátí. Řepka totiž před výkonem trestu odpracoval 293 hodin veřejně prospěšných prací. Trénoval mladé fotbalisty na hřišti SK Hostivař.

„Do souhrnného trestu byly započítány odpracované hodiny obecně prospěšných prací v poměru jedna odpracovaná hodina - jeden den trestu odnětí svobody,“ uvedl pro Blesk mluvčí obvodního soudu pro Prahu 6 Martin Slováček.

Řepkovi se tak trest zkrátí o 293 dní. Podle právníka JUDr. Jana Černého může vězeň požádat o podmínečné propuštění už ve třetině trestu. Po zkrácení trestu si tedy fotbalista může zažádat o propuštění už po sedmi měsících. To znamená, že by se teoreticky mohl dostat na svobodu už na konci letošního roku.

Soud poslal fotbalista do vězení na dva a půl roku za milionovou zpronevěru a zveřejňování falešných pornoinzerátů jeho bývalé manželky Vlaďky Erbové.



Řepka do Ruzyňské věznice nastoupil 27. května. „Připravovat se na to (vězení) nemusím. Nejdu tam na 15, 10 ani 5 let. Jdu tam na určitou dobu. Věřím, že to zvládnu, a tímhle se pomyslně uzavře nějaký můj kruh, zúčtování mého života. Pak se vrátím a budu čistý,“ prohlásil před nástupem do vězení pro FTV Prima Řepka..