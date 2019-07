Ostudné vyřazení v boji o Ligu mistrů. Jsme pro smích celému Slovensku, říká brankář Slovanu

Bratislava Když brankář Vladan Giljen vyrazil tvrdou ránu Andraže Šporara, na stadionu Sutjesky Nikšič začala houkat sanita. Vůz záchranářů nepřevážel nikoho do nemocnice, sirénu spustil na oslavu postupu domácího týmu do 2. předkola Ligy mistrů přes Slovan Bratislava. „Mezinárodní ostuda,“ komentuje senzaci slovenský tisk.

Slovan Bratislava je slovenský šampion, hegemon poslední sezony. Titul získal už šest kol před koncem, do té doby neprohrál, v 26 kolech ztratil jen osm bodů za čtyři remízy.

V pohárové Evropě však narazil. Tvrdě, překvapivě, ostudně.

„Nedá se to omluvit. Zase jsme k smíchu celému Slovensku. Celý rok se nám budou smát. A zaslouženě,“ citoval brankáře Dominika Greifa deník SME.

Vyjádření jediného Slováka ze základní sestavy stihl deník převzít, než ho klub ze svého facebookového profilu smazal...

„Co k tomu říct... Nerad bych řekl něco, co by mě pak mrzelo. Kdybych prohlásil, co si myslím, bylo by hodně zle,“ zuřil Greif.

Slovan v posledních letech angažoval spoustu cizinců, už v minulé sezoně byl gólman jeden z mála Slováků, který pravidelně nastupoval. V úvodu sezony to byl Michal Šula, kterého od 3. předkola Evropské ligy nahradil právě dvaadvacetiletý Greif.

S cizineckou legií a trenérem Martinem Ševelou sice Slovan ovládl domácí soutěž, ale v Evropě neprorazil. Skončil právě už v úvodu sezony ve třetí fázi kvalifikace, kdy nestačil na Rapid Vídeň.

Naději a síly soustředil do letošních předkol, vyřazení od černohorského týmu je pro největší slovenský klub těžká rána.

Sutjeska Nikšič dosud v evropských pohárech nikdy nikoho nevyřadila. Druhé největší město Černé Hory bylo za hranicemi známé značkou piva Nikšičko. Ve středu večer reklamu šedesátitisícovému městu udělali fotbalisté.



Slovan v obou zápasech vedl 1:0, soupeř pokaždé vyrovnal v nastaveném čase. V úvodním utkání v Bratislavě báječnou střelou z 25 metrů, v odvetě po závaru z rohu, kdy se do pokutového území vydal i domácí brankář Giljen.

Ten se pak stal hrdinou penaltového rozstřelu, když zlikvidoval pokusy Dražiče, kapitána Božikova i Šporara. Slovinský útočník dal v minulé sezoně 19 ligových branek v základní části, dalších deset v nadstavbě a byl jedním ze strůjců mistrovské jízdy.

„Pokaždé to samé. Můžete do nich hučet, aby se to nestalo... Nerozumím,“ zlobil se Greif na spoluhráče kvůli gólům v posledních vteřinách základní hrací doby. „S tím, co jsme předvedli, jsme si postoupit nezasloužili. Co bychom tam dělali?“

Slovan přece jen dostane šanci na nápravu, začne ji v 2. předkole Evropské ligy v části soutěže pro týmy vyřazené z Champions League. Prvním soupeřem je kosovské Feronikeli.

„Nedokážu si představit, s jakou motivací do toho půjdeme. Celou dobu se chystáme na kvalifikaci o Ligu mistrů a pak to takhle dopadne. Je to opravdu výsměch,“ říkal Greif.

Čtenáři serveru profutbal.sk v anketě hlasují pro odvolání trenéra Ševely, bývalého kouče Trenčína, o němž se před časem spekulovalo jako o kandidátovi pro Spartu.

„Velké zklamání,“ řekl Ševela na tiskovce po zápase v Černé Hoře. „Můžeme si za to sami. Postup nás stála ztráta koncentrace v posledních chvílích zápasu.“