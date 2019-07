Stanciu může nastoupit za Slavii. Klub ho konečně mohl zaregistrovat

PRAHA Pokud bude trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský chtít, v nedělním ligovém utkání v Teplicích už může nasadit Nicolaea Stancia. Startu rumunského záložníka už totiž nebrání administrativní průtahy přestupu z Al Ahlí. Naopak odchod Michaela Ngadea do Gentu ještě oficiálně stvrzen nebyl.

V pondělí v úvodním dějství ve Zlíně, kde Slavie vyhrála 1:0, ještě Stanciu trenérům k dispozici nebyl.

Slavia totiž v té době ještě neměla hráčovu transferkartu, která je nutná k registraci při přestupech ze zahraničí.

Přitom stomilionovou posilu představila už 4. července, Stanciu s týmem trénoval a hrál přípravné utkání proti Žižkovu. Ale saúdsko arabský klub si s dokumentem dal na čas.

I kdyby se však všechno do začátku sezony vyřídit stihlo, trenér Trpišovský by šestadvacetiletého ofenzivního záložníka do nominace k zápasu ve Zlíně nejspíš stejně nezařadil, protože nebyl v odpovídajícím fyzickém stavu připravený na ligová utkání.

V informačním systému fotbalové asociace do středečního poledne u Stancia svítil jako poslední český klub Sparta, z níž v lednu do Arábie odešel. I proto má na fotografii jako člen asociace rudý sparťanský dres a za sebou stadion na Letné.



Naopak Michael Ngadeu Ngadjui je stále veden jako hráč Slavie. V úterý klubový šéf Jaroslav Tvrdík oznámil jeho odchod. Belgický Gent, kam kamerunský stoper odcestoval, však jeho přestup zatím nepotvrdil.

Přitom během úterý na sociálních sítích vítal pět jiných posily Reubena Yema, Mikaela Lustiga, Jana Van den Bergha, Elishe Owusua a Alessia Castro-Montese. A ve středu klub oznámil angažování iránského obránce Milada Mohammadiho.