Malík se Svobodou se diví výzkumu NSA: Zajímala by nás metodika, fotbal a hokej jsou nejsledovanější

Praha Průzkum Národní sportovní agentury (NSA), který v úterý prezentoval její šéf Milan Hnilička, spustil ve veřejném prostoru bouřlivou debatu. Fotbal jako osmý nejpopulárnější sport v Česku? nechápali funkcionáři, fanoušci ani sami fotbalisté. Šéfové největšího sportu se proto ohradili: „Dost by nás zajímala metodika.”

Podle rozsáhlého šetření, kterého se loni v říjnu zúčastnilo 5 000 lidí starších 15 let - reprezentativní vzorek společnosti, Češi nejraději sledují hokej, lyžování a atletiku. Fotbal se umístil až na osmém místě, propadl zejména u žen.

„Určitě nejen mě zajímá, která renomovaná agentura a jakým způsobem průzkum zpracovávala. Výsledkům příliš nerozumím,” uvedl šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. „Označit fotbal jako osmý sport z hlediska atraktivity je poměrně diskutabilní tvrzení, pokud použiji velmi diplomatický tón. Například údaje o televizní sledovanosti hovoří úplně jinak.”

Martin Malík, předseda Fotbalové asociace České republiky, odkazuje na širokou základnu: „Máme přes 340 tisíc členů a rozhodně se nejedná o mrtvé duše, protože členství je každý rok počínaje prvním lednem obnovováno.“



„Navíc fotbal i hokej jsou jednoznačně nejsledovanější televizní sporty. Zaráží mě také, že například golf, který má dokonce vlastní TV kanál, je až na 68. místě. Nebo MMA: opravdu je v době svého boomu ve sledovanosti až za jógou?” nechápe Malík.

A společně s Dušanem Svobodou se pozastavují především nad tím, že by měly výsledky průzkumu být jedním z parametrů při posuzování výše dotací pro jednotlivé sportovní svazy.

„Myslím si, že než podobné průzkumy by bylo mnohem užitečnější udělat konečně databázi aktivních a organizovaných sportovců, alespoň v takové podobě, jako ji má již několik let fotbal,“ řekl Svoboda.

Revoluční výzkum, tvrdí jeho koordinátor

Fotbal je podle průzkumu třetím nejsledovanějším sportem mezi muži, u žen se nevešel ani do první patnáctky. „Byl jsem překvapený. Myslel jsem si, že je nejsledovanější. Ale ženy podle tohoto průzkumu fotbal vůbec nesledují. Je to i určitý signál pro fotbalové prostředí, aby po vzoru Anglie a jiných udělali z fotbalu rodinnou zábavu,“ poznamenal v úterý Hnilička, šéf NSA.

„Já tomu ale jednoduše nerozumím,” zopakoval Malík své pochybnosti. „Opravdu mě zajímá metodika, zadané otázky a tak dále,” říká.

Podle hlavního koordinátora výzkumu Ondřeje Špačka respondenti v hlavní fázi odpovídali na dva dotazy:

Do jaké míry jsou podle vás osobně atraktivní následující sporty z pohledu diváka?

Do jaké míry jsou atraktivní tyto sporty z pohledu aktivního sportování v České republice (organizovaně či rekreačně)?

Ve výběru bylo 105 různých sportů.

„Respondenti je hodnotili na škále 1 (nejméně atraktivní) do 10 (nejvíce atraktivní),“ píše se v dokumentu s podrobnými výsledky. „Na základě těchto hodnocení byl následně pro jednotlivé sporty vypočítán průměr.“

„To aby výsledky byly co nejobjektivnější. Záměrem bylo podívat se na celou problematiku v co nejobecnější rovině,“ vysvětlil Špaček. „Výzkum, který jsme provedli, byl revoluční. V minulosti existovaly jen malé sondičky, ale nikdy jsme se neptali tisíců lidí od Aše po Jablunkov, od boháčů po ty, kteří mají hlouběji do kapsy, od velkých měst po malá, od starších po mladší.“

„Pořadí je samozřejmě zajímavé z pohledu médií, ale odborně říkám, že je až hrozivé, jak jednotlivé sporty dopadly v číselných hodnotách. V kategorii aktivního sportovního se jen pět odvětví dostalo nad pětku a rozdíly jsou jinak hodně malé,“ podotýká Špaček.



V divácké kategorii měl konkrétně fotbal průměr 5,96, v té druhé, která zohledňuje aktivní sportování, pouze 4,33.

„Některá odvětví se možná cítí dotčena, ale když použiji sportovní terminologii, tak máme zhruba pět sportů v úniku a za nimi peloton, který když dojede v balíku, počítá se mu stejný čas,“ uvedl Špaček, který v příštích dnech bude výsledky a metodiku šetření prezentovat i šéfům obou velkých fotbalových asociací. „Chci jim data ukázat z jiného úhlu pohledu, aby se dala využít k určité obrodě toho sportu. Ať se z něj ve větší míře stane rodinná zábava,“ nabádá.

Profesionální kluby se však mezitím proti výzkumu, jenž vznikl pod hlavičkou Národní sportovní agentury, ohradily. „Je v rozporu s celou řadou ukazatelů, které dlouhodobě sleduje jak LFA, tak i domácí a mezinárodní televizní společnosti nebo organizace FIFA a UEFA, ale v některých případech i se zdravým rozumem,“ stojí v prohlášení, které vydala Ligová fotbalová asociace.

Špaček si však za zveřejněnými výsledky stojí: „Že se fotbal umístil osmý ze sto pěti sportů, není propad. Já sám jsem jeho fanouškem, ale nesmíme žít z mýtů a mít klapky na očích. Je třeba si přiznat, že jsou v naší republice významné skupiny obyvatel, které vůbec nezajímá, nebo je zajímá jen velmi málo. Zejména pak ženy.“

