Nový šéf rozhodčích slibuje nezávislost a systém hodnocení. Královec a spol. si zatím nezapískají

Praha Pozvolna se seznamuje s novým prostředím. S předsedou asociace, s českými rozhodčími i delegáty. Má za sebou i schůzky s novými kolegy. A také první zásadní rozhodnutí ohledně sudích v policejních spisech, kteří dál zůstávají „mimo službu“. Vítor de Melo Pereira, nový portugalský šéf tuzemské komise rozhodčích, se dal do práce.

Do práce, která může být hodně náročná. Bývalý mezinárodní rozhodčí, třiašedesátiletý portugalský expert se zkušenostmi z Řecka, kde rovněž šéfoval sudím, má vrátit českým mužům s píšťalkou důvěru.

„Nesrovnával bych Česko s Řeckem. Každá země má svá specifika, kulturu, historii, minulost. Korupční skandály se bohužel mohou objevit po celém světě a je potřeba najít vhodné řešení, abychom se jim v budoucnu uměli vyvarovat,“ prohlásil Pereira.



Pro české fotbalové prostředí, zatížené probíhajícím vyšetřováním tzv. Berbrovy aféry, kauzy údajného ovlivňování zápasů, má být tím řešením on. Odborný dohled, jejž do Česka dosadila UEFA.

„Poznal jsem pana Pereiru jako strukturovaného profesionála, který svou roli nevnímá pouze z hlediska rozhodčích, ale velmi komplexně. Jeho cílem bude odhalit v rámci celé struktury sudích potenciální problematická a slabá místa a navrhnout příslušná opatření. Domnívám se, že jsme na správné cestě,“ pochvaluje si Martin Malík, předseda fotbalové asociace.

A jaké dával novému šéfovi rozhodčích rady? „Žádné, to by nezapadalo do nezávislosti komise. Zajistil jsem mu jen všechny relevantní podklady pro jeho práci,“ odvětil.

Co nastane nyní?

Královec a spol.? Čeká se na vyjádření etické komise

Pereira s kolegy aktuálně připravují novou listinu rozhodčích pro profesionální soutěže, kterou zveřejní v následujících dnech. Pískat prozatím nebudou ti, jejichž jména figurují v odposleších kolem právě probíhající kauzy. Pokud je tedy neočistí etická komise fotbalové asociace...

„FAČR začala vlastní interní šetření, které se týká těch jmen zmíněných v policejních odposleších a spisech. Bude se tím příští týden zabývat etická komise,“ naznačil Pereira, že by komise případně nemusela čekat na konečné rozhodnutí soudu, které může přijít klidně až za několik let.

Nicméně dodává: „Ti, kteří byli doteď zmíněni v těch materiálech, na zápasy delegováni nebudou. A stejně bude asociace postupovat i u dalších jmen, která by se nebudou delegováni na zápasy. Asociace bude stejně postupovat u dalších jmen, která by se tam případně objevila.“

V nominaci na první jarní kolo tak scházejí Pavel Královec, Petr Ardeleanu či Pavel Rejžek, jejichž jména v různých rolích v odposleších figurovali. Obvinění rozhodčí už byli z listiny vyškrtnuti v říjnu, kdy celý skandál propukl.

Tehdy skončila i komise rozhodčích v čele s Jozefem Chovancem a jeho lidmi, tu dočasnou vedli do konce roku Tomáš Bárta, zástupce klubů, Jan Zahradníček za fotbalovou asociaci a pravidlový expert Jiří Kureš, společný kandidát FAČR a LFA. Všichni tři budou v nové komisi pokračovat dál pod Portugalcem Pereirou.

„Chceme a musíme být zcela nezávislí. Chceme pracovat transparentně, otevřeně, konstruktivně, jako jeden tým,“ prohlásil Pereira, který se však na čtvrtečním online setkání s novináři vyhýbal odpovědím na případné zveřejňování trestů pro rozhodčí.

„Ti, kteří si to zaslouží, pískat budou, ti, kteří ne, budou nasazováni méně, aby měli více času na sebevzdělávání,“ uvedl. „Zavedeme ale systém hodnocení, žebříček, podle kterého budeme rozhodčí hodnotit a po sezoně je posouvat na mezinárodní listinu, případně níž.“

Takový žebříček by podle Pereiry měl vznikat na základě pozápasových reportů od delegátů.

„Budeme požadovat konzistentní výkony, ne jeden špičkový a druhý špatný,“ vysvětlil Pereira. „A chceme určitým způsobem pracovat i s fanoušky, vybírat jednotlivé situace, správná i špatná rozhodnutí, abychom jim dokázali lépe vysvětlit pravidla a přispěli k jejich lepšímu pochopení.“