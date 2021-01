Trpišovský: Takovou přípravu jsem nezažil, je to extrém. Spoustu věcí jsme řešili přes telefon

Praha Kolik toho fotbalová Slavia zvládla podle původního plánu? A zvládla vůbec něco?Nejkratší zimní přestávka, pokud se tak tomu povánočnímu odfrknutí vůbec dá říkat, pomalu končí a úřadující mistr nemá tušení, v jakém je rozpoložení.

V úterý po obědě se dvě slávistické party sešly na hřišti, aby si zahrály na dvě.

Jedenáct na jedenáct.

Aspoň něco.

„Takovou přípravu jsem nezažil. Je to extrém se vším všudy,“ trefně zhodnotil kouč Jindřich Trpišovský. „Doba mezi začátkem přípravy a koncem sezony, zrušené soustředění, dvaadvacet pozitivních během prvních tří dnů přípravy... Opravdu mimořádná situace.“

Vědělo se, že Slavia musela kvůli nákaze narychlo odpískat soustředění v Portugalsku, ale už ne to, že se covid v týmu rozmohl tak výrazně.



Nevypočitatelný virus vyřadil zhruba polovinu hráčů z kádru, k tomu i výraznou část realizačního týmu včetně Trpišovského: „Na několika trénincích byli jen trenéři brankářů, navíc jsme jednotky nemohli ani natáčet na kameru. Spoustu věcí jsme řešili přes telefon, přes konferenční hovory.“

A nejen to, kupříkladu Afričané Traoré s Olayinkou odletěli na svátky za rodinami a museli doma setrvat déle kvůli povinné karanténě. Oscar se zase o pět dní déle zdržel v Libérii, odkud měl původně letět přímo na soustředění.

Koronavirová doba je samozřejmě komplikovaná pro všechny, ovšem fotbal se hraje. A Slavia je aktuálně nejsledovanější klub ze všech. Na podzim v lize neprohrála, inkasovala pouhé čtyři góly a na jaře chce oslavit zlatý hattrick.

„Stane se z nás lovná zvěř,“ tuší stoper Ondřej Kúdela.

Ano, už od soboty, kdy Slavia startuje zápasem proti Olomouci. V úterý následuje pohár s Duklou, další sobotu jede tým do Karviné. A za pět týdnů už má výkop první souboj s Leicesterem o postup do osmifinále Evropské ligy. Jak na to všechno bude Slavia připravená?

„Může se stát, že na začátku nastanou komplikace. Vždyť první pořádný fotbalový trénink jsme měli až pět šest dní před prvním zápasem,“ uvědomuje si Trpišovský. „Ale problémy určitě budou mít i ostatní. A když mám hledat na tom špatném něco dobrého, tak to, že jsme si trable vybrali v pauze. Je to lepší než v době, kdy liga poběží.“

Na první pohled to byla pohodička, když si hráči den před vánočním veselím řekli: Čau! Loučili se v situaci, která neměla vadu.

Suverénní první místo v tabulce, šestibodový náskok na Jablonec, zápas k dobru a čerstvě důležité vítězství nad Plzní.

K tomu rozjednané přestupy, z nichž dva klaply. Z Liberce se stěhuje stoper Kačaraba a hlavně dánský klub Sönderjyske konečně kývl na nabídku za krajního univerzála Baha. Přestupní částka? Mimořádná, 45 milionů korun.

Ale jak chcete připravovat tým, když náhle nejsou lidi?

Navíc domácí soutěž poznává nepoznané. Z tradičního období, během něhož se ve čtyřech až pěti týdnech nabírá kondice, si mužstva jenom na chvíli vydechla. Vlastně se ani nevyplatilo letět za teplem.



Už kvůli časovým ztrátám, nehledě na zdravotní rizika. Na dobrodružství za lepším počasím a slušnými terény se vydal málokdo, třeba Liberec, Brno nebo Slovácko. Vždyť už v pátek se jaro rozjede zápasem Teplice versus Jablonec.

V sobotu test odolnosti čeká Slavii, které chybí devět hráčů: pro trenéry logický důvod k obavám.

„I proto si zatím necháváme širší kádr,“ vysvětluje Trpišovský. „Věřím, že hráčů máme i přes všechny potíže dost. A že to ustojíme.