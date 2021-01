MALTSKÝ ZÁPISNÍK: Bary uzavřené, ale místo dvou deci vína dostanete k obědu rovnou celou lahev

PRAHA/BRNO/VALETTA Od pondělí do neděle jsou vybraní čeští novináři, a hlavně fotbalisté Sigmy Olomouc a Zbrojovky Brno, na přípravném turnaji na malebném ostrově Malta ve Středomoří. My vám budeme pravidelně nabízet sloupek a také další reportáže od našeho redaktora Davida Aka.

Cestování v době covidové? Upřímně jsem si myslel, že bude o dost komplikovanější. K tomu, abych se mohl zúčastnit týdenního pobytu na Maltě, kde se uskuteční přípravný fotbalový turnaj Tipsport Malta Cup, stačily dvě věci – negativní PCR test, který od chvíle, kdy jsem vstoupil do uzavřené testovací místnosti, trval se vším všudy čtyři minuty, a krátký dotazník s osobními informacemi pro maltskou stranu tak, aby bylo protokolu učiněno za dost.

V pondělí ve tři ráno už stojím v nedaleké vzdálenosti redakce a nastupuji do mikrobusu, který všechny akreditované české novináře odváží směrem brněnské letiště. Po zhruba třech hodinách po dálnici D1 už poznávám, že se blížíme k cíli – zhruba pět kilometrů před Brnem totiž mikrobus začíná nadskakovat přes díry v silnici tak, že by se za to nestyděl ani elitní kůň na Velké Pardubické a mně se do hlavy derou slova známé písničky „Cestou necestou, polem ne polem, jedu za tebou velkým malotraktorem“.



Po dosednutí letadla v hlavním maltském městě Vallettě nás vítá přívětivých 14 stupňů obohacených o sluneční paprsky (průměrná teplota se mimochodem podle předpovědí bude pohybovat okolo 18 stupňů, ve čtvrtek má teploměr vyšplhat až na 21).

Na Maltě je covidová situace mírnější, restaurace i obchody jsou otevřené, bary ale nikoliv, což samozřejmě nevadí, přijeli jsme sem pracovat...

Ve vnitřních prostorech se ovšem logicky musí roušky nosit, venku je mají lidé na obličeji tak půl na půl.

Ihned po ubytování se jdeme naobědvat do restaurace naproti hotelu, který nám toto stravování proplácí (nikdy v životě jsem neměl lepší kalamáry s dresinkem). Jeden z kolegů si objednává dvě deci vína, ale reakce číšnice většinu nás dost překvapuje, ta totiž místo zmiňované sklenice donese rovnou celou láhev.

Dobře, i start pracovních povinností je třeba „oslavit“...

Po příjemném jídle nás čeká cesta na trénink dvou českých zástupců v turnaji, brněnské Zbrojovky a Sigmy Olomouc. Celek z moravské metropole se už před koncem zimní pauzy potýkal s řadou zraněných a hned při prvním tréninku to „jako na potvoru“ odskákal jediný útočník Zbrojovky – zhruba po půlhodině tréninku totiž nešťastně na zem dopadl Antonín Růsek a poranil si pravou ruku.

Odešel sice po svých, ale bolest z jeho očí sršela, trenér Richard Dostálek se tak nejspíše dal na modlení, aby z toho nebylo nic vážnějšího (vyšetření následně odhalilo zlomeninu zápěstí a lékaři nařídili čtyřtýdenní sádru). Kouč olomouckých Radek Látal si místní podmínky pochvaloval, dle jeho slov hráči nejsou jakkoliv omezováni koronavirovou situací, a těší se na středeční přípravné utkání.

My se na zápasový start turnaje naladíme celodenním výletem na nejzajímavější místa Valetty a středověkého města Mdina, kam je až na výjimky zakázána jízda automobilem.