Manchester United pod Soljskaerem poprvé padl. A hned je v Lize mistrů na hraně vyřazení

Manchester Fotbalisté Parisu St. Germain skvěle vstoupili do osmifinále Ligy mistrů a po výhře 2:0 na hřišti Manchesteru United sahají po postupu. Gólově se prosadili Presnel Kimpembe a Kylian Mbappé.

Dobře rozehranou partii má i AS Řím, které bez zraněného českého reprezentanta Patrika Schicka vyhrálo doma 2:1 nad Portem. Oba góly dal Nicoló Zaniolo.

Pařížané vypadli v osmifinále Ligy mistrů v obou předchozích ročnících. Tentokráte ale mají blízko k tomu, aby konečně prošli do čtvrtfinále. První zápas totiž zvládli nečekaně dobře, přestože postrádali zraněné hvězdy Neymara a Cavaniho.

Svěřenci trenéra Thomase Tuchela předvedli taktický výkon a nepustili domácí do šancí. Naopak sami využili standardní situaci a na roh Di Maríi si naběhl Kimpembe, jehož neuhlídal Matič. Di María pak ještě po brejku vyzval dalším ideálním centem Mbappého a francouzská hvězda pečetila cenné vítězství.

Manchester tak doma v pohárech prohrál vůbec poprvé s francouzským soupeřem po předchozích 10 výhrách a třech remízách. V závěru navíc dohrával bez vyloučeného Pogby, který dostal druhou žlutou kartu. „Rudí ďáblové“ pod bývalým trenérem Ole Gunnarem Solskjaerem vůbec poprvé prohráli, předtím slavili deset výher a jednu remízu.



AS Řím se sice v poslední době tolik nedaří, ale úvodní osmifinále s Portem italský celek zvládl zásluhou svého nejmladšího hráče Zaniola, který se stal nejmladším Italem v historii, který dal v Lize mistrů v jediném utkání více branek. Vycházející hvězda italského fotbalu se poprvé prosadila v 70. minutě.

Džeko si ve vápně zpracoval centr, posunul míč na Zaniola a ten skóroval poprvé. Chvíli na to přišel brejk, Džeko vypálil do tyče a Zaniolo úspěšně dorážel. Porto pak už stihlo jen snížit zásluhou tvrdé rány střídajícího Adriána Lópeze. Pro portugalský celek to byla teprve druhá porážka z posledních 27 soutěžních duelů.