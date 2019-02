Tottenham rostřílel v Lize mistrů Dortmund, Ajax nestačil na Real Madrid

PRAHA Fotbalisté Tottenhamu porazili v úvodním osmifinále Ligy mistrů Dortmund 3:0. Gólově se ale prosadili až ve druhém poločase. Real Madrid měl na půdě Ajaxu Amsterodam nečekané problémy, ale nakonec je rozsekl brnakou na 2:1 střídající Asensio.

Osmifinále LM: Ajax - Real 1:2 (75. Zijach - 60. Benzema, 87. Asensio)

Tottenham - Dortmund 3:0 (47. Son Hung-min, 83. Vertonghen, 86. Llorente).

Hráči londýnského klubu se v zápase s Borussií do ničeho moc nehrnuli, a stejně plíživě postupoval i soupeř, který byl sice o něco málo aktivnější, ale přesto to k žádnému gólu v prvních pětačtyřiceti minutách nevedlo.

Jak bezbrankový byl první poločas, o to plodněji začal ten druhý, v němž se už po dvou minutách trefil Son. Na další branky se čekalo až do závěrečné desetiminutovky, v níž se domácí prosadili ještě dvakrát a do odvety si nesou luxusní výsledek.



To Real Madrid zajížděl jako velký favorit na stadion Ajaxu. Na branku se tady ale čekalo ještě déle než v Londýně. První prolomil střelecké ticho hostující Benzema, který se šedesátou brankou v Lize mistrů dostal do luxusní společnosti, kde je kromě něj například Lionel Messi nebo Cristiano Ronaldo. Následně srovnal domácí Zijach, ale poslední slovo měl střídající hráč z Madridu Asensio.