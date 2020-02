Messi kritizuje sportovního ředitele Barcelony, ten mluvil o sporech hráčů s bývalým trenérem Valverdem

Barcelona Lionel Messi na sociálních sítích zkritizoval sportovního ředitele Barcelony Erica Abidala za jeho vyjádření o tom, že hráči nepracovali tvrdě pod vedením bývalého trenéra Ernesta Valverdeho. „Když mluvíte o hráčích, musíte říct konkrétní jména. Pokud je nezmíníte, tak jsou vaše slova prázdná jako vzduch.“

Eric Abidal, jenž je bývalým spoluhráčem Lionela Messiho a v současnosti sportovním ředitelem, uvedl své komentáře v rozhovoru se španělskými novinami Diario Sport. „Mnoho hráčů nebylo spokojeno nebo nepracovalo naplno. Mezi trenérem a hráči došlo k problémům v komunikaci. Existují věci, které jako bývalý hráč vycítím. Řekl jsem je vedení klubu a o Valverdem jsme dosáhli rozhodnutí,“ vyjádřil svůj názor.

Ernesto Valverde byl vyhozen v lednu a nahradil ho Quique Setién, španělský trenér odešel ve chvíli, kdy byla Barcelona v čele španělské ligy.

Quique Setién při své premiéře na lavičce Barcelony.

Celá situace nenechala chladným Lionela Messiho, který se k dané situaci vyjádřil na svém Instagramu. „Když mluvíte o hráčích, musíte říct konkrétní jména. Pokud je nezmíníte, tak jsou vaše slova prázdná jako vzduch. Jako hráči jsme zodpovědni za to, co se děje na hřišti, vedoucí sportovní oddělené musí převzít zodpovědnost za své činy též. Musí si rozmyslet, co chtějí říkat mimo klub,“ nelíbí se šestinásobnému vítězi ankety Zlatý míč současná situace.

Katalánský klub navíc nezažívá optimální výsledky ani na hřišti. Pod vedením nového kouče Setiéna se klub propadl na druhé místo o tři body za úhlavního rivala - Real Madrid.