Mino Raiola: Superagent a tak trochu mafián. Hráči ho milují, kluby nenávidí

Praha Respekt nebudí ve skvěle střiženém obleku, ale v teplákovce a mnohdy propoceném triku. Na kontě má však několik fantastických kousků. Z United vytáhl rekordní provizi, pak je kvůli Pogbovi ostře natřel. Za nitky tahal u Haalanda, Zlatana či De Ligta a jedním z jeho prvních klientů byl Pavel Nedvěd. Řeč je o Mino Raiolovi, italském kmotrovi mezi hráčskými agenty.

Když v létě 2016 dotáhl přestup Paula Pogby na Old Trafford za tehdy rekordních 105 milionů eur (v přepočtu tři miliardy korun), těšil se fotbalový agent Mino Raiola z pohádkové provize 25 milionů eur a pořídil si vilu v Miami, kterou v minulosti vlastnil mafiánský boss Al Capone.

Vedení Manchesteru United v součtu s Raiolovou prémií a Pogbovým pětiletým platem vynaložilo skoro 300 milionů eur. Výsledek? Klub svými výsledky nenaplňuje Pogbovy ambice a Francouz chce odejít.

„Pogbův problém je Manchester United,“ ostře zkritizoval tradiční anglický celek Raiola. „Klub mimo realitu a bez plánu. Nikoho bych tam už nepřivedl. Zničili by i Maradonu, Pelého nebo Maldiniho. Paul potřebuje víc. Tým jako Juventus, profíky, kteří vědí, co dělají.“

Paul Pogba je v Manchesteru zjevně nespokojený.

Že si Raiola nebere servítky, není nic neobvyklého. Vlastně to přesně zapadá do jeho chování a jednání, které dokáže předvádět.



První hvězdou byl Nedvěd

Dvaapadesátiletý Carmine „Mino“ Raiola se narodil v italském Angri, záhy se však s rodiči přestěhoval do Nizozemska. V Haarlemu nejprve pomáhal v rodinné pizzerii. Myl nádobí, roznášel pizzu a posléze se vypracoval na provozního. Spravoval účty a poprvé se nadchl pro svou budoucí profesi.

K ní přičichl zkraje 90. let po ukončení studia práv. V počátcích působil spíše jako překladatel, protože plynule hovoří hned sedmi jazyky: nizozemsky, italsky, anglicky, německy, španělsky, francouzsky a také portugalsky. Díky znalosti Itálie nejprve dojednal v lednu 1993 přesun nizozemského reprezentanta Bryana Roye z Ajaxu Amsterdam do Foggie a o půl roku později dostal vycházející hvězdu Dennise Bergkampa do slavného Interu Milán.

V jihoitalské Foggii, kde uzavřel svůj první obchod, se Raiola seznámil s českým trenérem Zdeňkem Zemanem. A hned mu ze Sparty přivedl do římského Lazia Pavla Nedvěda. „Grande Paolo“, pozdější vítěz Zlatého míče v roku 2003, byl Raiolovou první opravdovou hvězdou.

Pavel Nedvěd s oceněním.

A není divu, že byl i u Nedvědova osudového přestupu do Juventusu. „Pavel Nedvěd je extrém. Myslel si o sobě, že není dost dobrý, a tak trénoval mnohem víc než ostatní. A pak to taky dotáhl mnohem dál než ostatní,“ vyprávěl před časem Raiola.



Políček Zlatanovi

Právě stará dáma se stala jeho oblíbenou cílovou destinací. Do černobílých pruhů totiž zanedlouho oblékl i další objev z Ajaxu – Zlatana Ibrahimovice.

Když tehdy Ibrahimovic sháněl nového agenta, obrátil se na nizozemského novináře Thijse Slegerse. „Kdo by pro mě byl nejlepší?“ požádal o radu svého kamaráda. „Poslyš, napadají mě dva agenti. V jednom případě jde o firmu, která dělá pro Beckhama. Prý jsou vynikající. A pak je tady jeden další chlápek. Jenže, no… Je to mafián,“ pronesl Slegers. „Mafián, to zní dobře,“ odvětil Ibrahimovic a nechal si s ním domluvit schůzku.

Ten chlápek ve skutečnosti nebyl mafián. Jen jako mafián vystupoval.

Ibrahimovic pak ve své autobiografické knize vzpomínal, jak se s Raiolou poprvé setkal: „Pořádně jsem nevěděl, jakého člověka můžu očekávat. Nejspíš nějakého chlápka v obleku s jemným proužkem a s velkými zlatými hodinkami. A kdo, sakra, dorazil? Borec v džínách a tričku Nike, pod kterým se mu kulatil pupek. Vypadal přesně jako jeden z těch mafiánů ze seriálu Rodina Sopránů.“

Zlatan Ibrahimovic se takto radoval v reprezentačním dresu.

„A víte, co ten namyšlený parchant udělal?“ pokračuje v publikaci I Am Zlatan. „Vytáhl čtyři áčtyřky, které si vytiskl z internetu. Byla na nich spousta jmen a čísel, například Christian Vieri: 27 zápasů, 24 gólů; Filippo Inzaghi: 25 zápasů, 20 gólů; David Trézéguet: 24 zápasů, 20 gólů... A konečně, Zlatan Ibrahimovic: 25 zápasů, 5 gólů,“ poukázal na jeho nedostatky a dodal: „Ty si myslíš, že tě s takovými statistikami budu moct udat?“



Pak Zlatanovi doporučil, co má udělat: „Prodej všechna auta, drahé hodinky a soustřeď se na fotbal. Chceš být nejlepší hráč na světě, nebo jen předvádět nejdražší věci?“ zeptal se ho tehdy a za příklad mu dal Pavla Nedvěda.

A „Ibra“ tak učinil. Začal jezdit v klubovém Fiatu Stillo a opět navlékl teplákovku. A časem se z něj skutečně stal jeden z nejobdivovanějších útočníků na světě.

I když dokázal být k hráčům tvrdý, vždy pro ně chtěl to nejlepší. Dokázal vyjednat pohádkové smlouvy a mnohdy byl jejich nejlepší kamarád nebo druhý táta. „Hráče bere jako přátele, takže ho zajímá nejen sportovní stránka, ale třeba i soukromý život. Právě proto to dotáhl tak daleko,“ obdivně o Raiolovi říkal další Čech, kterého zastupoval, Zdeněk Grygera.

Své by mohl vyprávět Mario Balotelli. Když zlobivý hoch italského fotbalu Německo - Itálie (Balotelli) zjistil, že mu hoří dům, zavolal nejdřív právě Raiolovi. Až ten mu poradil, že se má obrátit na hasiče.

Mezi Raiolovi klienty patří i Mario Balotelli.

Při další příhodě s italským svérázem dokonce na chvíli přišel o své bentley, které mu půjčil za vyhranou sázku. „Jel na diskotéku a při couvání naboural... Pak mi zavolal, aby se omluvil,“ líčil agent. „Odpustil jsem mu, nemohl jsem na něj být pořád naštvaný.“



Kamarádský přístup i tvrdá ruka, tak se propracoval mezi nejlepší hráčské manažery současnosti. Nesmlouvavost praktikuje především při vyjednávání vůči klubům, přesto dělá nabídky, které se nedají odmítnout.

Deset milionů eur pro Haalandova otce

Vraťme se k aktuálnímu nedobrému rozpoložení hvězdného záložníka Paula Pogby na Old Traffordu. Raiolovi se nepozdává především lékařská péče, jaké se Francouzovi dostává. Od léta totiž mistr světa z roku 2018 nastoupil v pouhých sedmi zápasech a sotva se zotavil z operace kotníku, musel absolvovat další. Proto ta kritika.

Jenže Raiolovo chování Manchesteru zrovna dvakrát nevonělo, a tak přišla omluva: „Volil jsem trochu silná slova. Můj vztah k United je dobrý a čestný.“

Raiola řídil i transfer Erling Brauta Haalanda do Borussie Dortmund.

To však říkal jen na oko, což dokázala další slova z jeho prořízlých úst. Na otázku, zda po skončení smlouvy v létě 2021 pro šestadvacetiletého Pogbu vyjedná další působení v Manchesteru United, odvětil: „Mým úkolem je poslouchat. Očekávám, že moji hráči budou šťastní. To je moje práce,“ uvedl a dal tak jasně najevo, že spíš zapracuje na splnění Pogbova snu o angažmá v Realu Madrid.



Nechuť k dalšímu spojení s rudými ďábly byla znatelná i při transferu ofenzivního supertalentu Erlinga Brauta Haalanda. Nejúspěšnější klub anglické historie měl enormní zájem, ale Nor se nenechal přesvědčit ani trenérem Solskjaerem, jenž ho v minulosti vedl v Molde, a po skvělém podzimu v Salcburku zamířil do Borussie Dortmund za 20 milionů eur.

Manchester přitom nabízel minimálně dvojnásobek. Směr jednání však udával Raiola, který se spojil s Haalandovým otcem Alfem-Ingem. Společnými silami vyjednali smlouvu plnou bonusů, která v konečném zúčtování odpovídá 45 milionům eur (deset milionů pro Haalandova otce, 15 pro Raiolu) a tučné roční výplatě pro Erlinga pět milionů eur.

A jaký názor na něj má trenérská elita? Legendární Alex Ferguson mu nemůže přijít na jméno, v oblibě ho nemá ani další velikán Pep Guardiola.

Nejčerstvěji mu spílají v Barceloně kvůli Xavimu Simonsovi. Šestnáctiletou nizozemskou hvězdičku s 2,5 miliony sledujících na Instagramu, která už inkasovala miliony za sponzorskou smlouvu s Nike, totiž zadarmo odvedl do Paris St. Germain. Raiola pro svého klienta chtěl profesionální smlouvu, což se však „Barce“ nelíbilo. „V šestnácti přece nemůže vydělávat jako hráči áčka,“ neslo se zákulisím velkoklubu. A tak to Raiola udělal po svém. Sbalil Xaviho a pod Eiffelovkou mu vyjednal milion eur ročně.



No nebuďte za takového agenta rádi.