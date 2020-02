Ighalo neodjede na tréninkový kemp. Manchester se bojí, že ho kvůli koronaviru nepustí zpět do Anglie

Manchester Strach z koronaviru dorazil už i do fotbalu. Manchester United bude muset odjet na tréninkový kemp ve Španělsku bez své nové posily. Odion Ighalo totiž do klubu přišel na hostování z Číny a Manchester se bojí, že by ho kvůli obavě z viru nepustili zpátky do Anglie.

Strach z koronaviru postihl i UFC. Zápas v ohrožení, šampionka přerušila kemp a snaží se dostat z Číny Po propuknutí koronaviru jsou země ohledně návštěvníků z Číny více než obezřetné. Důkladné kontroly, těžkosti s udělováním víz. Tyto problémy postihují i sportovce. Například šampionka UFC Čang Wej-li měla problémy s vycestováním do Spojených států, kde bude svůj mistrovský pás obhajovat. Nyní něco podobného potkalo i čerstvou posilu Manchesteru United.

Ideon Ighalo nepochází z Číny. Nigerijec tam ale ještě nedávno hrál za Šanghaj a přestože už několik dnů působí v Premier League, označení nedávného návštěvníka ohniska viru se lehce nezbaví. Šikovný útočník momentálně čelí problému s přesunem do Španělska. Tam totiž cestuje Manchester United na svůj tréninkový kemp, který mají ve městě Marbella. Klub se totiž obává, že by ho nepustili zpátky do Anglie, a tak ho tam pro jistotu rovnou nechá. „Odion zůstane v Manchesteru, protože vzhledem ke zprávám, které za posledních 14 dní přichází z Číny, si nejsme jisti, jestli by mu byl návrat do Anglie povolen, kdyby zemi opustil. Bude pracovat s osobním trenérem, dostane individuální plán,“ vysvětlil trenér United Ole Gunnar Solskjaer.