Strach z koronaviru postihl i UFC. Zápas v ohrožení, šampionka přerušila kemp a snaží se dostat z Číny

Peking Do nedávna se připravovala v čínském Pekingu na svou první obhajobu mistrovského pásu UFC ve slámové váze. Ač trenérský tým tvrdil, že je koronavirus, který postihl Čínu, nijak neohrožuje, nyní si vše rozmysleli. Čang Wej-li se rozhodla kemp předčasně ukončit a nyní se snaží dostat do Spojených států, kde by ráda přípravu dokončila, jenže má kvůli epidemii potíže se získáním víza.

Konec Pudilové v UFC? Taktický souboj s Kishovou nezvládla, prohrála na body Do její první obhajoby zbývá něco málo přes měsíc a zatímco příprava její soupeřky pomalu vrcholí, Weiliová má jiné starosti. Její rodnou Čínu totiž už dva měsíce sužuje epidemie, na kterou do dnešního dne zemřelo přes 360 lidí a potvrzeno je více než 17 tisíc nakažených. A ačkoliv věří, že je před virem dobře chráněná, pro jistotu by ráda tréninkový kemp přesunula na přeci jen bezpečnější místo.

Jenže dostat se z Číny kamkoliv není v současné době jednoduché. Čína ruší většinu mezinárodních letů a obezřetní jsou i ostatní státy na přílety z čínských provincií. Čang Wej-li se tak potýká s problémy při získávání víz, aby mohla ze své rodné země vůbec odcestovat. Tým ale očekává, že nakonec víza dostane těsně před odletem. Čang Wej-li se má 7. března střetnout v rámci galavečera UFC 248 s Polkou Joannou Jedrzejczykovou. Právě její soupeřka už koronavirus využila v trash-talku. Na svůj instagram umístila upravenou fotografii čínské šampionky, která na ní měla nasazenou plynovou masku. Šampionka slámové váhové kategorie si to však vzala osobně a své soupeřce vyčinila, že si dělá srandu z mrtvých a nemocných matek a dětí. Bývalá šampionka vtípek později stáhla a soupeřce se veřejně omluvila. Nezapomněla však ironicky připsat, aby nebyla hlavně přecitlivělá v zápase.