Onanuji sedmkrát denně. Udělám pro výhodu vše, tvrdí boxer Fury. Wilder mu vzkázal: Nezapomeň na krém

LAS VEGAS Britský boxerský bouřlivák Tyson Fury se opět připomněl. Po tiskovce s Američanem Deontayem Wilderem, předvedl v zákulisí vlastně povídání, které zaujalo daleko více než dění na scéně...

Dva rivalové, kteří si to rozdají v očekávané odvetě už 22. února v Las Vegas, mají za sebou první oficiální tiskovou konferenci. Jenže to nejzajímavější se stejně dělo v zákulisí. Ostatně tak, jak promotér Brita Bob Arum předpovídal. Ostatně to byl jeden z důvodů, proč nechtěl dělat nějakou velkou propagační tour.

„Ti dva se umí prodat sami, nepotřebujeme něco plánovat,“ pronesl na přelomu roku při oficiálním oznámení duelu.

„Dělám spoustu věci, které jsem dříve nedělal. Chci mít výhodu na své straně. Jím pět, nebo šest jídel denně, piji osm litrů vody,“ pronesl Fury pro britské novináři po skončení tiskovky. Že vám tam jedno číslo chybí?



„A masturbuji sedmkrát denně. Pumpuji do sebe neustále testosteron. Chápete? Pumpuji to znovu a znovu,“ vyprávěl na videu, které on sám uveřejnil na sociálních sítích.

Poté už poněkud vážněji dodal: „Vím, že v Americe nedostanu vítězství na body. Museli posledně okrást muže, který neboxoval tři roky, přesto ho nemohli porazit. Mám moc výher na body (devět), chci rozšířit bilanci knockoutů. Pokud ne, zůstal bych s Bene Davisonem, pracoval na svém hloupém stylu a nenajal Sugara Hilla.“



Manchesterský obr tak opakovaně připomněl skutečnost, že v prosinci 2018 skončil první duel neporažených těžkých vah kontroverzní remízou. Pro někoho zaslouženou, Fury byl dvakrát počítán. Pro další (a většinu) měl i tak Brit vyhrát, protože krom zmíněných downů nepředvedl Wilder vůbec nic, a i v kolech, ve kterých byl soupeř počítán, byl celkově horší.

Možná i kvůli tvrdosti bude pomáhat Furymu v kempu šampion OKTAGON MMA v těžké váze Michal Martínek, kterého s Britem spojuje stejná manažerská stáj MTK Global. Vedle něj bude „Gypsy King“ spárovat se svými krajany a vzájemnými velkými rivaly Lawrencem Okoliem a Richardem Riakporhem. Zda dorazí také Anthony Joshua, je stále ve hvězdách.

Každopádně ještě zpět k „masturbační mánii“ jednatřicetiletého ex-mistra světa. Když se o jeho slovech dozvěděl šampion WBC, také on předvedl, že umí být zábavný a vtipný.



„Ať se baví. Ať už říká cokoliv, ať už pro zábavu, nebo z jiných důvodů… Chce onanovat? Ať si to užije. Ale hlavně ať má po ruce správné mléko. Hodně husté mléko,“ svěřil se Wilder americkému bulváru TMZ Sports.

A poté dodal: „Chce mne knockoutovat? Jsem v tomto sportu už nějakou dobu a on mne chce sundat ve druhém kole? Knockoutovat mě? Dobře, brácho. Udělej to a já skončím.“