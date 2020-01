Český boxerský „Hulk“ o juniorský titul mistra světa. V cestě stojí německý šikula

PRAHA Nejtěžší zápas v krátké kariéře čeká v sobotu profesionálního boxera Tomáše Šálka. V Hamburku se utká s vycházející německou hvězdou Peterem Kadiruem a ve hře bude pás juniorského mistra světa organizace WBC v těžké váhové kategorii.

„Jsem skvěle připravený. Je mi sice jasné, že technicky na něj nemám, ale z pohledu síly a kondice ano. A věřím, že toho využiju,“ uvedl Šálek pro Profiboxing.cz, který vyzpovídal i jeho sparingpartnera Vasila Ducára.



I proto lituje, že je zápas vypsaný jen na osm kol a ne na deset. „Peter zatím boxoval maximálně na šest kol, takže kvůli němu je to jen na osm. I tak ale doufám, že to pro mě bude výhoda,“ uvedl jedenadvacetiletý boxer.

Šálek i Kadiru jsou členy německé stáje SES Boxing. „Šéf stáje Ulf Steinforth několikrát zmínil, že výsledek nebude mít vliv na setrvání ve stáji pro oba boxery. Samozřejmě to hodně napoví a bude to mít obrovský vliv na následný vývoj kariéry, ale prohra neznamená stop ani pro Kadirua, ani pro Šálka,“ řekl Šálkův trenér a manažer Lukáš Konečný.

Zatímco ústecký boxer vyhrál mezi profesionály 11 z dosavadních 12 zápasů, o rok starší Kadiru, který je vítězem olympiády mládeže, dvojnásobným juniorským mistrem Evropy a vicemistrem světa, uspěl ve všech šesti.

„Poprvé jdu do zápasu jakou outsider, v tom to pro mě bude nové. Ale těším se. Chci tam nechat všechno a ukázat to nejlepší, co umím,“ řekl Šálek. „Věděli jsme dlouho o možnosti, že by k tomuto zápasu mohlo dojít, a chtěli jsme ho. Tom musí tlačit, využívat síly a snad i dobré kondice,“ dodal Konečný.