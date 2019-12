VIDEO: Williamsová málem utrhla pytel, který ji držel Tyson. Na koho ji legendární Zvíře chystalo?

PRAHA To video se stalo hitem internetu. Možná nejtvrdší ranař boxerské historie Mike Tyson předal pár rad tenisové legendě Sereně Williamsové. A ta pytel rozhodně nešetřila.

„Práská do toho stejně jako do míčku na kurtu,“ napsal pod video, které bývalý americký boxer nasdílel, Patrick Mouratoglou, kouč slavné tenistky. Tedy pro toto odpoledne pouze pozorovatel, trenérské žezlo od něj přebral Mike Tyson.

Nejmladší mistr světa těžké váhy na videu nejprve ukáže osmatřicetileté hvězdě tenisových kurtů, jak správně trefovat boxerský pytel, pak na ni houkne a Williamsová má před sebou třicetivteřinový interval, při kterém se rozhodně nešetří.

Serena Williamsová a Mike Tyson.

A dlužno dodat, že vítězka třiadvaceti grandslamových titulů ve dvouhře během půlminutky ukáže nejen razanci svých paží, ale také solidní kondici. Kdo si to kdy zkusil, ví, o čem je řeč…



Ostatně i sám dnes již třiapadesátiletý Tyson následně na svůj twitter vyťukal: „Nechtěl bych se dostat do ringu s touto GOAT!“

GOAT je zkratka pro Greatest Of All Time, kterou někteří bojovníci s oblibou používají, aktuálně nejčastěji Brazilka Amanda Nunesová, úřadující šampiona UFC ve dvou vahách. Že by výzva?

A ještě z jiného úhlu, kde je vidět, že se Mike Tyson držením pytle celkem zapotil...