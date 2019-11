VIDEO: Fury slaví knockoutové vítězství ve wrestlingu. Výkonem se ztrapnil, říká expert

Impozantní nástup a velký triumf, kdy to byl on, kdo stál na konci všeho v ringu na fotbalovém stadionu v Rijádu před více než 50 tisíci fanoušky. Slavící a spokojený.



Brit Tyson Fury premiéru ve slavné wrestlingové lize WWE zvládl výsledkově na výbornou. Potupený Američan Braun Strowman se poté, co nestihl na deset vlézt zpět do ringu, odkud ho vystřelila Furyho pravačka, pomstil atakem zezadu ve chvíli, kdy „Gypsy King“ slavil svůj triumf.

„Braun je určitě monstrum, když jsem ho trefil pravačkou, že vstal a hodil se mnou o zem. Bylo to od něj trochu zákeřné takto po zápase, ale co mohu dělat,“ byly první Furyho dojmy krátce po duelu už v zákulisí. Bez viditelného zranění.



A poté, co si Strowman vybil frustraci a odkráčel do zákulisí. Zda bude mít toto setkání pokračování, se teprve ukáže.

Sám Fury totiž touží vedle boxerského ringu také po kariéře v UFC, s čímž by mu mohl pomoct Ir Conor McGregor. Předtím má ale nedodělanou práci v boxerském ringu, kde netrpělivě vyhlíží odvetu s Američanem Deontayem Wilderem (remizovali spolu loni v prosinci a sám v rozhovoru potvrdil, že na šampiona WBC čeká), případně vítěze šlágru Andy Ruiz vs. Anthony Joshua. Ten se koná také před arabskými šejky 7. prosince.

UP NEXT: This will be a COLLISION as @BraunStrowman goes one-on-one with @Tyson_Fury at #WWECrownJewel! pic.twitter.com/gMgFp5pPrl