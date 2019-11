FOTO: Pála prosprintoval k titulu a ... ‚Pokud bude zájem, o olympiádu se porvu,‘ hlásí

Mistrovství ČR v boxu - finále: Muži: Do 56 kg: Hochman - Pavljuk rsci ve 2. kole.

Hochman - Pavljuk rsci ve 2. kole. Do 60 kg: Šachbazjan - Zaripov rsci v 1. kole.

Šachbazjan - Zaripov rsci v 1. kole. Do 64 kg: Polakovič - Novák 5:0.

Polakovič - Novák 5:0. Do 69 kg: Šerban - Klabeneš 3:2.

Šerban - Klabeneš 3:2. Do 75 kg: Bartl - Prázdný 4:1.

Bartl - Prázdný 4:1. Do 81 kg: Hořejšek - Mužík 5:0.

Hořejšek - Mužík 5:0. Do 91 kg: Havel - Ján 5:0.

Havel - Ján 5:0. Nad 91 kg: Pála - Musil k.o. ve 2. kole. Ženy: Do 51 kg: Prokešová - Freiherová 5:0.

Prokešová - Freiherová 5:0. Do 54 kg: Stanoevová - Hrkotová 5:0.

Stanoevová - Hrkotová 5:0. Do 57 kg: Bernardová - Halajová 5:0.

Bernardová - Halajová 5:0. Do 60 kg: Čiklová - Kardová 4:1.

Čiklová - Kardová 4:1. Do 64 kg: Sedláčková - Poledňáková 5:0.

Sedláčková - Poledňáková 5:0. Do 69 kg: Schmoranzová - Kolaříková vzdáním soupeřky po 2. kole.