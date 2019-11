Pešta: Vémola nedělá atraktivní souboje. Rád bych strhl v sobotu pozornost na sebe

PRAHA Nastoupí do svého největšího zápasu v Česku. Na turnaji Oktagon 15 vyzve Viktor Pešta o titul těžké váhy MMA současného šampiona Michala Martínka. Přesto zůstává ve stínu sobotního vrcholu. „Rád bych si ten večer urval pro sebe, Karel nedělá atraktivní souboje,“ plánuje Pešta.

Tím Karlem myslel Karlose Vémolu, kterého čeká souboj se slovenskou legendou Attilou Véghem. Právě oni poměří síly jako poslední, na ně bude upřena největší pozornost. O kom se bude mluvit poté, to by Pešta rád změnil.



Zní váš zápas s Martínkem atraktivněji než souboj Vémoly s Véghem?

To bych byl při hodnocení subjektivní...

Buďte.

Musím uznat, jejich zápas se promuje tak dlouho, že v lidech asi vyvolává větší odezvu. Jsem realista. Ale nemyslím si, že bychom já s Martínkem byli kvalitou horší.

Máte ambici je atraktivitou překonat?

Taky jsem nad tím přemýšlel, rád bych si ten večer urval pro sebe. Sice mají hlavní zápas, ale jdou jen na tři kola, my na pět. Tak se ptám, co je tedy hlavní zápas?

Zvláštní, že?

Ano, překvapilo mě to, ale své důvody (promotéři) asi měli.

Turnaj Oktagon 15 Sobota 9.11. v pražské O2 areně

Hlavní zápas na tři kola obstarají Karlos Vémola a Attila Végh

V předzápase o titul na pět kol nastoupí Viktor Pešta a Michal Martínek

Na akci se již prodaly všechny lístky, mělo by přijít téměř dvacet tisíc lidí

Představí se také Miloš Petrášek, Gábor Borároš, Robert Bryczek nebo Jakub Štáfek

Budete bojovat o titul, neponižuje se jeho důležitost, když nejde o vrchol večera?

Nemyslím. Oni jdou o neoficiální titul, vítěz se stane nezpochybnitelnou jedničkou Oktagonu v 93 (váhové kategorii). Já se pořadím nestresuju, to je malichernost. Jdu vyhrát a nechci, aby mě s Martínkem lidi vnímali jako předzápas. Byl bych rád, kdyby po turnaji mluvili o nás. Ať jdu klidně první. Vím, co dovedu. Můžu porazit kohokoliv.

Dokážete posoudit, jak zajímavý zápas Vémoly s Véghem bude?

Mluví se o něm dlouho, promovalo se to. Druhá věc ale je, jak reálně proběhne. Často se stává, že takové zápasy bývají o ničem. Vemte si duel Mayweather vs. Pacquiao (boxerský duel v roce 2015 ovládl Mayweather). To snad byl taky nějaký zápas tisíciletí a ve finále nikoho nebavil. Tady se může stát to samé i proto, jaký mají Végh s Vémolou styl. Zrovna Karel nedělá atraktivní souboje. A u takhle důležitého zápasu nebude chtít ani jeden udělat chybu, a tak možná budou opatrnější. Překonat je atraktivitou není nesplnitelné.

Ostatně na Vémolu za nudu pískali už na Štvanici.

A může to přijít znovu. Diváci jsou v tomhle nevděční. Chápu, že zaplatili za lístky a chtějí vidět show, jako sportovce mě ale zajímá v první řadě výhra a pískání mi přijde ubohý. Třeba v cyklistice bychom asi těžko viděli, že diváci kvůli nudě pískají. Jenže v MMA to nestačí.

Často vidíme duely poskládané ne podle kvalit, ale podle zajímavosti.

Trochu ano, záleží jak kde. Potřebujete najít balanc. Zrovna Oktagon se show snaží tlačit, zároveň na sportovní stránku nezapomíná.

Michal Martínek, šampion Oktagonu v těžké váze.

Trvalo vám, než jste Martínka jako soupeře přijal?

Vzal jsem si asi den na rozmyšlenou, Ondra Novotný (spolumajitel) mi to nadhodil, nijak na mě netlačil. Potřeboval jsem promyslet, jestli se chci vrátit do těžké váhy. Plánoval jsem zkusit polotěžkou, ale velký zápas v O2 areně mi dával smysl.

Díky tomu vám také zmizela nedůstojná role náhradníka v případě zranění Vémoly nebo Végha.

Je to tak. Samozřejmě by se mi líbilo zaskočit za jednoho z nich, ale mrzelo by mě, kdyby to nevyšlo a já měl v Praze podřadný zápas.

V polotěžké kategorii vás odmítli Kimball i Feucht. Da Silva vás ale chtěl.

To ani nevím, mně bylo řečeno, že pro mě nikoho nemají.

Co vám zápas s Martínkem přinese?

Budu favorit, extra mě neposune, ale upevním si pozici jedničky. A titul Oktagonu je cenný. Lidi mi říkají, že můžu jen ztratit, ale to není pravda.

Trenér Muradova Petr Kníže si myslí, že v těžké kategorii zápasit dávno nemáte.

Při vší úctě mi na tom, co říká, až tolik nezáleží. Není můj trenér. Ani větší kapacity v oboru se neshodnou. Jedni mi říkali, ať zůstanu v těžké, druzí, ať jdu níže. Jsem zkrátka někde mezi. Ideální váha by pro mě byla do 100 kilogramů, tu mají v japonském Rizinu nebo asijské ONE FC.

Jak se na O2 arenu těšíte?

Dost, je to pro mě zadostiučinění. Jsem rád, že diváky v Česku MMA konečně zajímá, dlouho chodilo jen pár lidí. Teď se vyprodává O2 arena.

V pořadu Ušák jste mluvil o tom, že vaši dřívější soupeři dopovali. Děje se to i v Česku?

Všude, akorát jsem nechtěl být konkrétní.

Mířil jste ale na Jemeljaněnka z Ruska.

Měl jsem silné podezření, ale jistý si být nemůžu (Pešta s ním v roce 2018 prohrál, odešel se zlomeným nosem). O některých bojovnících ale můžu s jistotou říct, že dopovali, protože je později nachytala kontrola. Třeba Ruslan Magomedov, můj první soupeř v UFC. Jak tam začala fungovat USADA, třikrát ho načapali a dostal doživotní stopku. Našel bych víc příkladů - Konstantina Erochina nebo Yosefa Aliho Mohammada. Kromě UFC to nikdo pořádně nekontroluje. I v Čechách jde o běžnou věc, lidi se tím ani netají. Na kameru vám to ale samozřejmě nikdo nepřizná. Ani já konkrétní jména neřeknu, nehodlám bonzovat.

Dopuje i česká špička?

Děje se to ve všech kruzích, i v nejvyšších. Mě spíš ale děsí, že dopují i na amatérské úrovni. Byl bych rád, kdyby se to začalo kontrolovat.

Oktagon na otázky o zavádění kontrol odpovídá vyhýbavě.

Když to řeknu blbě, promotér nemá úplně motivaci kontroly dělat. Stojí to peníze a měl by horší výkony, zbortí se startovky. Co z toho bude mít? Věřím ale, že časem se k tomu dospěje a kontroly budou. Stále jsme hrozně mladý sport, tak člověk nemůže chtít všechno hned.

Zaznamenal jste návrat XFN?

Pasivně, překvapilo mě to. Nechápu zápasníky, kteří do toho ještě půjdou. Splatí všechny dluhy, nebo je zase budou ignorovat? Je to úlet. Když vše splatí, jedině jim to budu přát. Momentálně jsou pro mě nedůvěryhodní. Kdo soudný by tam mohl startovat?