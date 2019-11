Začínal jako dělník, nyní je multimilionář. Šipky patří na olympiádu, říká legendární Taylor

PRAHA Phil Taylor je v Anglii téměř stejně populární jako britská královna Alžběta. Byl to on, kdo udělal ze šipek, hry provozované výhradně v hospodách, mnohamilionový byznys. A v pátek se legendární The Power představí v exhibičním turnaji i pražským fanouškům.

On, David Beckham a Lewis Hamilton jsou momentálně v Anglii největší sportovní celebrity současnosti.

A právě devětapadesátiletý Phil Taylor se v pátek představí šipkařským fanouškům na Prague Darts Masters, exhibici na pražské Královce.

Jeho příběh je jako z pohádky. Z dělníka v továrně na keramické držáky toaletního papíru, který pobíral v přepočtu 10 tisíc korun měsíčně, se stal během několika let multimilionářem (vydělal přes čtvrt miliardy korun).

A právě jemu můžou šipky děkovat za to, že se z hospod dostaly do obrovských hal, zprofesionalizovaly se a hráči se nejen na ostrovech těší podobné úcty jako fotbalisté.

Naprostý suverén posledních tří dekád má nyní na kontě těžko překonatelných 16 titulů mistra světa, a i po konci kariéry před dvěma lety je stále nejvýznamějším mužem svého sportu.

„Překonat mě bude velmi těžké. Znamenalo by to být zhruba třicet let na absolutní top úrovni, neustále se kvalifikovat na šampionát, což je v dnešní době hrozně náročné,“ řekl Taylor novinářům na páteční tiskové konferenci.

Phile, jak si užíváte, že jste něco jako Pelé v šipkách a že vaše rekordy těžko někdo překoná?

Vezměte si, že já byl dvacet jedna krát ve finále, ano, pět jsem jich prohrál (bouchne do stolu). Ani Michael van Gerwen to podle mě nezvládne. Skutečně si myslím, že za pár let bude také unavený. Když jsem hrál já, tak MS vrcholilo v lednu, stejně jako nyní, ale další velký turnaj byl až v březnu. Dnes? Skončí MS a hned další týden se hraje jiný turnaj. A nezapomeňte na 15 týdnu v Premier League, což je hodně náročná práce.

Jak se šipky podle vás změnily od roku 1990, kdy jste vyhrál první titul mistra světa?

Strašně moc. Za tu dobu se toho v šipkách změnilo opravdu hodně. Od vybavení, které je dnes mnohem lepší, přes techniku, publikum až po prize money. Ale tenkrát to byla větší legrace. Dříve se hráči mezi sebou i bavili a byla to větší zábava, ale dnes má řada z nich během zápasu v uších sluchátka a koncentrují se jen na sebe.

Nemrzí vás, že jste před dvěma lety po prohře ve finále MS s Robem Crossem ukončil profesionální kariéru?

Vůbec. Skončil jsem kvůli věku, už to pro mě bylo náročné. Chtěl jsem být i více doma, což jednou také poznáte. Už nemusím tolik cestovat jako v posledních deseti letech, kdy jsem byl přibližně ve dvaceti různých zemích světa ročně. Nyní hraju sem tam exhibice, jinak podnikám s nemovitostmi a věnuju se vnoučatům. Na profesionální turnaje už jsem moc starý, ale jsem spokojený. Navíc peněz už mám dost.

Dokážete si představit, že by někdo mohl nyní vyhrávat turnaje jako amatér?

Určitě ne. Vzhledem k tomu, jak probíhají kvalifikace na turnaje, to už podle mě možné není. Mnoho profesionálních hráčů hraje v této době turnaje od úterý do neděle.

Patří podle vás šipky na olympijské hry, o čemž se v poslední době hodně mluví?

Možné to je, určitě. Je to dobrý nápad. Přiláká to mladé diváky, navíc šipky mají skvělou atmosféru. A hrají je i ženy. Není víc, než vybojovat zlatou medaili pro svou zemi. Ale i kdyby se tam dostaly, tak už se nevrátím. Skončil jsem a vedu spokojený život.

A jak jste se těšil do Prahy, kde jste byl poprvé na turnaji už v roce 1999?

Těšil jsem se moc. Dobře si to pamatuji. Dostal jsem obrovskou láhev Jägermeistra (smích).