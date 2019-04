Vrátí se Kličko? Aprílový žertík se Ukrajincům povedl, legenda ale má na stole miliardovou nabídku

PRAHA Už několik měsíců se spekuluje o velkém návratu bývalého ukrajinského boxera těžké váhy Vladimira Klička, který ukončil kariéru v srpnu roku 2017 po dvou prohrách s dvěma neporaženými britskými hvězdami Anthonym Joshuou a Tysonem Furym. Třiačtyřicetiletá legenda má údajně na stole konkrétní, lukrativní nabídku.

29. dubna 2017 vstoupil Kličko naposledy do boxerského ringu. V parádní bitvě na obřím fotbalovém Wembley předal žezlo krále těžké váhy Britu Anthonymu Joshuovi, který jej knockoutoval v jedenáctém kole.

Byť uvažoval o odvetě, kterou měli zakotvenou ve smlouvě, nakonec ukončil v srpnu téhož roku kariéru. Vlastně více než rok byl kolem něj relativní klid. Až loni sám Kličko, který se mezitím rozešel s matkou své dcerky Kayi Evdokie – americkou herečkou Hayden Panettierovou – přiznal: „Pořád trénuji, udržuji se v kondici. Nebyl by problém se vrátit. Ale muselo by to být pro něco velkého.“



Tím velkým je rekord Američana George Foremana, který se 5. listopadu 1994 stal nejstarším šampionem těžké váhy. Tehdy mu 45 let a 299 dní.



Foreman je zároveň jediným boxerem těžké váhy, který získal jeden z prestižních světových pásů až po 40. narozeninách. Druhým čtyřicátníkem-šampionem v této váhové kategorii je pak jistý Vitalij Kličko, starší bratr Vladimira. Ten ukončil kariéru 16. prosince 2013 coby držitel titul WBC ve věku 42 let a 150 dní.



Kromě historických milníků ale existuje ještě něco „velkého“, co může u člověka změnit názor. Ano, jde o peníze.



Sportovní streamingový gigant DAZN, který loni ve velkém stylu vstoupil do světa profesionálního boxu a který vlastní Kličkův krajan Leonard Blavatnik, letos na začátku roku předložil bývalému vládci nabídku na 120 milionů dolarů (cca 2,75 miliardy korun) za tři duely.



V jejich rámci by měl být jeden duel na naladění se a poté při ideální konstelaci hvězd odvety s Kličkovými posledními přemožiteli – Joshuou a Furym.



V pondělí pak ukrajinský web Sportarena.com informoval o tom, že se „Dr. Steelhammer“ vrátí 25. května doma na Olympijském stadionu v Kyjevě proti zatím neznámému soupeři. Zprávu přebralo hned několik zahraničních zpravodajských serverů, přičemž se autoři zapomněli podívat na datum v kalendáři – 1. dubna.

Pravdou ale je, že už o víkendu před aprílovým pondělkem vždy dobře informovaný německý Bild (Vladimir Kličko žije střídavě na Floridě a Hamburku) napsal, že jednání stále pokračují. DAZN totiž kromě obřích peněz nabízí Kličkovi také finanční a mediální podporu při jeho charitativní činnosti na americké půdě.

Jeho dlouholetý manažer Tom Löffler poté přidal: „Myslím, že daleko zajímavější než odvety s Joshuou a Furym by byl jeho zápas s Deontayem Wilderem. Na jedné straně obrovské zkušenosti a šikovnost, na druhé drtivá úderová síla. Navíc se oba dobře znají, vždyť i Wilder si prošel stejně jako oba Britové Vladimirovým kempem.“

„Uvidíme, jestli se vrátí. Je to jeho rozhodnutí, musí to cítit sám, na druhou stranu věk nikdo nezastaví. Ani on ne. Když mne vzal do svého kempu, naučil jsem se od něj spoustu věcí. Ovšem je třeba si uvědomit, že už je dva roky z tohoto kolotoče pryč, je jiná doba. Nemyslím si, že by to byl od něj dobrý nápad, kdyby se mi postavil,“ nechal se okamžitě slyšet třiatřicetiletý Wilder, toho času šampion WBC.

Což je ostatně ještě jedno lákadlo pro Klička – jde o jediný pás, který nikdy v kariéře nedržel. Mimochodem, mít současně, nebo během celé kariéry tituly všech čtyř top organizací – WBC, WBA, IBF a WBO – se ještě žádné těžké váze v historii nepovedlo.

Jak se nakonec ukrajinská legenda rozhodne?